Herkesin merak ettiği soru: Bitcoin neden bu kadar yükseldi?

Son 24 saatte yaşananlar yükselişin sertliğini gösteriyor. Bitcoin 64 bin 400 dolar seviyesinden 70 bin dolara fırladı, kısa süre 68 bin dolara geri itildi, ardından yeniden atağa kalkarak 72 bini aştı. Varlık yayım sırasında yüzde 12 kazançla 71 bin 763 dolardan işlem gördü. Zincir üstü veri şirketi Glassnode, bu kapanışın şubattan bu yana en güçlü günlük kapanış olduğunu belirtti. Firmaya göre hareketi asıl dikkat çekici kılan unsur, öncesinde tepki alınacak bir çöküşün yaşanmaması oldu.

Etkenlerin başında ABD Hazinesi'nin kararı geliyor. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik likidite destekli geri alım işlemlerinin üst sınırını her operasyon için 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Uygulama 9 Eylül'de başlayacak ve 4 Kasım'a kadar sürecek.

30 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ YÜZDE 5,20'YE İNDİ

Duyuru kritik bir anda geldi. 30 yıllık ABD tahvil getirisi salı günü yüzde 5,34 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tırmanışın arkasında enflasyon endişeleri, yoğun kamu borçlanması ve mali görünüme dair kaygılar bulunuyordu. Karar sonrası getiri hızla yüzde 5,20'ye indi. Hisse senetleri, altın ve kripto paralar ters yönde hareket ederken dolar değer kaybetti. Tahvil getirilerinin gerilemesi, getiri ödemeyen ve daha riskli varlıkları görece cazip kılıyor.

ABD kaynaklı iki gelişme daha risk iştahını destekledi. Trump önce Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini askıya aldı, ardından bazı vergileri yüzde 25'ten yüzde 15'e indiren bir anlaşma duyurdu. Gümrük vergisi haberleri bir buçuk yılı aşkın süredir Bitcoin fiyatını etkiliyor ve ticaret anlaşmaları genellikle varlığın lehine çalışıyor.

İkinci gelişme İran cephesinden geldi. Trump, İran yönetiminin ABD ile anlaşma sağlayamadığını belirterek yeni stratejisini açıkladı. Başkan bu kez askeri tehdit yerine ekonomik baskıya odaklandığını duyurdu ve ülkeye yönelik geniş çaplı bir ekonomik izolasyon uygulayacaklarını söyledi. Yeni fiziksel saldırı tehdidinin masadan kalkması riskli varlıklar için olumlu okundu.

ETF GİRİŞİ MAYISTAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Bitcoin cephesindeki veriler de yükselişi destekledi. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına dün 517 milyon doları aşan net giriş oldu. Bu rakam mayıs başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük seviye. Ölçeği anlamak için karşılaştırma yeterli. Tek günlük giriş, fonların temmuz ayının tamamında topladığı 172,43 milyon doları belirgin biçimde aştı.

Son etken ise türev piyasasında birikmişti. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyon 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıkmıştı. Kaldıraç bu ölçüde arttığında küçük fiyat hareketleri bile büyüyor ve yanlış tarafta konumlanan yatırımcılar zincirleme tasfiyeye uğruyor. Açık pozisyon, patlamadan birkaç gün önce Ekim 2025'teki büyük tasfiye dalgasının öncesindeki seviyeyi de aşmıştı. O dönemde tasfiyeler 19 milyar doları geçmişti.