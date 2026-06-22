Japon emeklilik fonu portföyüne kripto paraları ekliyor - Son Dakika
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Japon emeklilik fonu portföyüne kripto paraları ekliyor

Japon emeklilik fonu portföyüne kripto paraları ekliyor
22.06.2026 13:10
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Japon kurumsal emeklilik fonu, 2026 mali yılında varlıklarının yaklaşık yüzde 1'ini kripto paralara ayırmayı planlıyor. Yaklaşık 1.200 küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet veren fonun bu adımı, Japon kurumsal yatırımcıların kriptoya açıldığını gösteriyor.

Nationwide Business fonu, çok sayıda kripto varlık tutan büyük bir serbest fonun yönettiği pasif bir fona yatırım yapacak. Basına yansıyan bilgilere göre fon, 21,3 milyar yen (yaklaşık 130 milyon dolar) büyüklüğünde varlık yönetiyor. Tahsisin 2026 mali yılında yapılması planlanıyor.

Fon, kriptoyu portföyünü çeşitlendirme çabasının bir parçası olarak ekliyor. Varlıklarının yüzde 80'ini yen cinsinden tutuyor. Portföyde dolar yüzde 15, diğer para birimleri ise yüzde 5 pay alıyor. Bu adım, dijital varlıklar Japonya'nın finansal sisteminde daha fazla yer edinirken ülkedeki kurumsal yatırımcıların kriptoyu alternatif bir varlık sınıfı olarak görmeye başladığına işaret ediyor.

JAPONYA KRİPTO YASASINDA İLK ADIMI ATTI

Emeklilik fonunun planı, Japon milletvekilleri ve finans kuruluşlarının dijital varlıklara daha büyük rol hazırladığı bir döneme denk geliyor. Japonya'nın Temsilciler Meclisi 11 Haziran'da, kripto varlıkları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına alan bir düzenlemeyi kabul etti. Düzenleme kripto varlıkları geleneksel finansal ürünlere benzer kurallara tabi tutuyor ve Danışmanlar Meclisi'ne geçmesi bekleniyor. Yasa ayrıca kripto borsa yatırım fonlarının önünü açabilir ve dijital varlık kazançlarındaki verginin mevcut yüzde 55 üst sınırından yüzde 20 sabit orana indirilmesi çağrılarını destekliyor.

Japon finans grupları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların kriptoya erişimi için yeni yollar da geliştiriyor. SBI Shinsei Bank, bu sonbaharda planlanan kalıcı lansman öncesinde Bitcoin, Ethereum veya XRP ile değiştirilebilen kuponlar sunan mevduata bağlı bir ödül programını test etmeye başladı. Japonya'nın halka açık en büyük Bitcoin sahibi şirketi Metaplanet ise 12 Haziran'da Siiibo Securities'i 2,1 milyar yene satın almayı kabul etti. Şirket, satın almanın yeni kurulacak menkul kıymetler kolu aracılığıyla Bitcoin'e bağlı getiri ürünlerinin geliştirilmesini destekleyeceğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Japon emeklilik fonu portföyüne kripto paraları ekliyor - Son Dakika

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