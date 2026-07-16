Kripto para fiyatları düşerken kripto hisseleri kazandırdı - Son Dakika
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Kripto para fiyatları düşerken kripto hisseleri kazandırdı

Kripto para fiyatları düşerken kripto hisseleri kazandırdı
16.07.2026 09:00
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Kripto para fiyatları 2026'nın ilk yarısında yüzde 36 gerilerken kripto şirketlerinin hisseleri yüzde 23 getiri sağladı. Varlık yöneticisi Bitwise'a göre bu performans, gelişmekte olan piyasa hisseleri dışında bütün büyük varlık sınıflarını geride bıraktı.

Bitwise'ın araştırma başkanı Ryan Rasmussen, şirketin üç aylık kripto piyasası değerlendirmesinden beş grafik paylaşarak fiyat düşüşüne rağmen sektörün temellerinin ayakta kaldığını savundu. Rasmussen, görmesini bilenler için her yerde boğa piyasası bulunduğunu belirtti. İki taraf arasındaki bu makas, mevcut döngünün en genişi oldu. Yılın ilk yarısında kızıl bölgede kalan tek diğer büyük varlık sınıfı ise yüzde 7 gerileyen altın oldu.

Kripto ekonomisini kuran en büyük 30 halka açık şirketi izleyen Bitwise Crypto Innovators 30 Endeksi, ABD hisselerinin getirisini ikiye katladı. Rasmussen'e göre yapay zeka rüzgarını arkasına alan madenciler, stablecoin ihraççıları ve tokenizasyon platformları bu ayrışmaya katkı yaptı. Araştırma başkanı, kriptonun tek bir şey olmadığını vurguladı.

10 BÜYÜK UYGULAMA 5,9 MİLYAR DOLAR GELİR ÜRETTİ

Sektör verilerine göre en büyük 10 kripto uygulaması son 12 ayda toplam 5,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirde PancakeSwap 923 milyon dolar, Hyperliquid 912 milyon dolar ve Aave 877 milyon dolarla öne çıktı. İlk onu Lido Finance, Uniswap, Pump.fun, Sky, Ethena, edgeX ve Axiom tamamladı. Rasmussen, kriptonun temelleri olmadığını söyleyenlere gönderdiği grafiğin bu olduğunu belirtti.

TOKENİZE VARLIKLAR 33 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI

Tokenize gerçek dünya varlıkları ikinci çeyrekte rekor düzeyde 33 milyar dolara ulaştı. Bu rakam çeyrek bazında yüzde 12, yıl başından bu yana yüzde 45 arttı ve başı tokenize ABD tahvilleri, kurumsal kredi, hisse senetleri ve risk sermayesi çekti. Söz konusu tutar, Circle ve Tether gibi stablecoin ihraççılarını kapsamıyor.

Tahmin piyasalarında açık pozisyon ise çeyrekte 1,8 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı, en büyük kategori spor oldu. Çeyreklik işlem hacmi de 43 milyar dolarla rekor kırdı. Rasmussen, ABD ara seçimleri yaklaşırken yeni zirveler beklediğini, siyasetin 2024'te sektörü haritaya koyan kategori olduğunu ve o günden bu yana piyasanın üçe katlandığını belirtti. Araştırma başkanı, kripto varlıkların yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini, ancak hiçbir grafiğin fiyatların dip yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlamadığını yazdı.

Kripto Para, Son Dakika

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