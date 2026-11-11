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Kripto para piyasasında düşüş sürüyor

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Kripto para piyasasında düşüş sürüyor
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Kripto piyasasında ABD enflasyon verisiyle başlayan satış dalgası sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artırımı mesajları ve fonlardan çıkışlar baskıyı artırdı.

Bitcoin (BTC), ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 72 bin 600 dolara kadar geriledi. Kripto para böylece 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ethereum (ETH) ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 2003 dolara indi ve 2000 dolar desteğine dayandı. Solana (SOL) 81 dolara, XRP de 1,03 dolara kadar geriledi.

700 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto piyasasında salı günü yaklaşık 700 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bunun 570 milyon doları yükseliş yönlü pozisyonlardan oluştu ve 115 binden fazla yatırımcı etkilendi.

Tasfiyelerde 252 milyon dolarla Ethereum ilk sırada yer aldı, Bitcoin'de tasfiye edilen pozisyonlar 200 milyon dolara yaklaştı. Tek seferde tasfiye edilen en büyük pozisyon 31 milyon doları aştı.

FED'DEN 50 BAZ PUAN MESAJI

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4 arttı, beklenti yüzde 0,3'tü. Gıda ve enerjinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de üst üste üçüncü ay yüzde 0,3 yükseldi.

Fed yetkilisi Lorie Logan, enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ve faizin en az 50 baz puan daha artırılması gerektiğini söyledi. Logan, bu kış daha hızlı artışların gerekebileceğini de belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,3 civarında kalırsa aralık toplantısında 50 baz puanlık artışın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Deutsche Bank da aralık, ocak ve mart aylarında art arda üç faiz artışı bekliyor.

Piyasa fiyatlamaları, Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 85, 50 baz puan artırma ihtimalini yüzde 15 olarak gösteriyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 12 gün sonra yeniden yüzde 5'e çıktı.

GÖZLER 73 BİN DOLARDA

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar net çıkış yaşandı, Ethereum fonlarından da 365 milyon dolar çekildi. Bitcoin'in günlük spot işlem hacmi 2026'da ortalama 126 bin BTC'ye inerek 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 73 bin 200 dolar ile 73 bin doları kritik destek olarak görüyor. 21Shares'ten Matt Mena, 73 bin doların kalıcı olarak kırılması halinde Bitcoin'in 69 bin dolara gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Mena, Ethereum için 2000 ve 1800 doları destek seviyesi olarak gösterdi. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 800 dolardan, Ethereum 2060 dolardan işlem görüyor.

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