Kripto yatırımcıları satış yerine bu yolu seçti - Son Dakika
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Kripto yatırımcıları satış yerine bu yolu seçti

Kripto yatırımcıları satış yerine bu yolu seçti
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CoinRabbit verilerine göre kripto para sahiplerinin dijital varlık teminatlı kredi kullanımı, 2026'daki zayıf piyasa döneminde arttı. CryptoQuant'ın kripto kredi platformu CoinRabbit'in verileriyle hazırladığı rapor hem bireysel hem de yüksek varlıklı kullanıcılar arasında borçlanmanın arttığını ortaya koydu. Kullanıcıların teminat tercihleri de karşılaştırılan dönemler arasında belirgin biçimde değişti.

Kripto teminatlı krediler, yatırımcılara varlıklarını hemen satmadan nakde erişme imkânı veriyor. Borçlular genellikle aldıkları tutardan daha fazla teminat koyuyor. Fiyatların düşmesi tasfiyeyi tetikleyebiliyor ya da ek teminat gerektirebiliyor.

Bu yöntem, kullanıcıların kripto varlıklarını satmadan nakde erişmesini sağlıyor.

BORÇLANMA BİREYSELDE YÜZDE 74 ARTTI

Rapora göre incelenen dönemde borçlanma davranışındaki en büyük değişim bireysel kullanıcılarda görüldü. Bu kullanıcıların kişi başına ortalama kredi sayısı yüzde 74 artarak karşılaştırılan 2025 dönemindeki 30,8'den 2026 döneminde 53,5'e çıktı. Yüksek varlıklı kullanıcıların kişi başına ortalama kredi sayısı ise yüzde 18 artışla 16,5'ten 19,4'e yükseldi.

CoinRabbit kullanıcıları arasında birden fazla kredi kullanımı da arttı. Birden fazla kredi alan kullanıcıların oranı yüzde 61,9'dan yüzde 65,1'e çıktı. Bireysel borçlular iki kredi arasında önceden ortalama 11 gün beklerken bu süre 21 güne uzadı. Rakamlar, birden fazla kredi kullananların payının arttığını ancak bireysel kullanıcıların yeni kredi almak için daha uzun beklediğini gösterdi.

TEMİNATTA BİTCOİN GERİLEDİ, ZCASH ÖNE ÇIKTI

Teminat tercihlerindeki kayma özellikle yüksek varlıklı kullanıcılarda belirginleşti. Yüksek varlıklı kullanıcıların gösterdiği teminatlar içinde Bitcoin'in payı yüzde 57,8'den yüzde 30,5'e geriledi. Karşılaştırılan önceki dönemin ilk 10 teminat varlığı arasında bulunmayan Zcash'in payı ise yüzde 24,2'ye ulaştı. CryptoQuant, Zcash'in teminattaki pay artışını kısmen fiyatındaki sert yükselişle ilişkilendirdi. Zcash'in fiyatı 2025 sonundaki yaklaşık 50 dolar seviyesinden 800 dolara yaklaştı. Monero, Chainlink ve Cardano da yüksek varlıklı kullanıcıların teminatları içindeki paylarını artırdı.

Bireysel kullanıcılar ise karşılaştırılan dönemde ağırlıklı olarak XRP'yi teminat gösterdi. Buna karşın XRP'nin payı yüzde 41,7'den yüzde 35,2'ye indi. Bitcoin hemen arkasında yer aldı. TRON, Stellar, BNB, Kaspa ve Velo da bireysel kullanıcıların teminat tercihleri arasına girdi. CoinRabbit'teki işlem hacmi sıralaması da aynı dönemde değişti. Tether ile Bitcoin hacimde ilk iki sırayı korurken USD Coin üçüncülüğe yükseldi. Flare, Ethereum ve Ondo ilk 10'a girdi. Solana, Stellar ve Shiba Inu ise listeden çıktı. 

Kripto Para, Son Dakika

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