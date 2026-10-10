Kriptoda haftalık özet: Bitcoin hız kesti - Son Dakika
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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin hız kesti

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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin hız kesti
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Kripto piyasasında haftanın yükseliş denemeleri yerini kayıplara bıraktı. Bitcoin ve altcoinler gerilerken ETF'lerden para çıkışı sürdü. Şirketlerin kripto alımları, ABD'deki düzenleme adımları ve Ethereum'un kapasite testi de gündemdeydi.

Bitcoin, hafta başında 87 bin doları aşmayı denedikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Satışlar sırasında 80 bin 400 doların altına inen fiyat, 9 Ekim'de yeniden 83 bin doların üzerine çıktı. Günler içinde yaklaşık 7 bin doları bulan geri çekilmenin ardından gelen toparlanma, haftanın kayıplarını silmeye yetmedi.

Ethereum ve XRP de satış baskısından etkilendi. 9 Ekim'deki haftalık karşılaştırmada Bitcoin'in kaybı yüzde 3'ü, Ethereum'un kaybı yüzde 8'i aştı. XRP yaklaşık yüzde 8,6 gerilerken Dogecoin, Chainlink ve Bitcoin Cash gibi altcoinlerde çift haneli düşüşler görüldü. Toplam kripto piyasa değerindeki azalma 150 milyar doları geçti.

ETF'LERDEN ÇIKIŞ SÜRERKEN ŞİRKETLER ALIM YAPTI

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında para çıkışı öne çıktı. Farside Investors verilerine göre 7 Ekim'de yaklaşık 484,9 milyon dolar, 8 Ekim'de ise 244 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Böylece iki günlük çıkış yaklaşık 729 milyon dolara ulaştı.

Fiyatlardaki gerilemeye kâr satışları ve makroekonomik belirsizlikler eşlik etti. ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlardan yapılan Bitcoin transferleri de piyasanın izlediği gelişmeler arasında yer aldı. Cüzdan hareketleri, varlıkların satıldığına dair tek başına kanıt oluşturmuyor.

Kurumsal alımlar ise devam etti. Strategy'nin 5 Ekim'de açıkladığı son alımla toplam Bitcoin varlığı 848 bine ulaştı. Şirket böylece art arda üçüncü hafta Bitcoin alımı duyurdu.

Bitmine da aynı gün 15 bin 112 Ethereum daha aldığını açıkladı. Şirketin toplam birikimi 6 milyon 16 bin 414 ETH'ye çıktı. Fonlardan para çıkarken bu iki şirketin alımlarını sürdürmesi, kurumsal yatırımcıların hafta boyunca aynı yönde hareket etmediğini gösterdi.

ABD'DE CÜZDAN PLANLARI GERİ ÇEKİLDİ

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı, iki eski düzenleme önerisini geri çekti. Bunlardan biri kullanıcıların kendi kontrolündeki kripto cüzdanlarıyla yapılan işlemlere, diğeri yabancı kripto karıştırma hizmetlerine yönelik bildirim yükümlülükleri öngörüyordu.

2020 ve 2023'te gündeme gelen önerilerin geri çekilmesinde, yasal faaliyetlerin de kapsama girebilmesi ve uyum maliyetleriyle ilgili kaygılar öne çıktı. Karar, yürürlükteki tüm kripto denetimlerinin kaldırılması anlamına gelmiyor.

Avrupa'da ise stablecoin hizmetleri için uyum gündemi sürdü. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, 8 Ekim'deki açıklamasında ilgili hizmetlerde gerekli düzeltmeler için 8 Ocak 2027'ye kadar süre tanıdı. Geçiş döneminde yatırımcıların mevcut pozisyonlarından çıkmasına yönelik sınırlı hizmetlerin sürdürülmesi öngörüldü.

ETHEREUM KAPASİTE ARTIŞINI TEST ETTİ

Ethereum'da Glamsterdam güncellemesinin Sepolia test ağındaki denemesi, haftanın teknik gelişmeleri arasında yer aldı. 6 Ekim'deki testte blok başına gas limiti 60 milyondan 200 milyona yükseltildi. Gas limiti, bir bloğun taşıyabileceği işlem yükünü belirliyor.

Deneme, daha yüksek kapasitenin ağın çalışmasını nasıl etkileyeceğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Test ağındaki artış, Ethereum ana ağında aynı kapasitenin devreye girdiği anlamına gelmiyor. Ana ağ geçişi için kesin tarih henüz açıklanmadı.

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