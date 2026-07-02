MiCA 186 milyar dolarlık USDT'yi sildi: Avrupa'nın yeni lideri kim? - Son Dakika
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MiCA 186 milyar dolarlık USDT'yi sildi: Avrupa'nın yeni lideri kim?

MiCA 186 milyar dolarlık USDT\'yi sildi: Avrupa\'nın yeni lideri kim?
02.07.2026 18:13
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Avrupa Birliği'nin kapsamlı kripto düzenlemesi MiCA'nın tam yürürlüğe girmesiyle dünyanın en büyük stablecoini Tether'in USDT'si, düzenlemeye tabi AB borsalarına erişimini yitirdi. Yaklaşık 186 milyar dolarlık USDT artık bloktaki lisanslı platformlara uyumlu bir yoldan giremiyor.

Birlik, kripto varlık piyasaları düzenlemesi MiCA'ya geçişini 1 Temmuz'da tamamladı. Bu tarihten itibaren MiCA lisanslı platformlar yalnızca yetkilendirilmiş stablecoinleri destekleyebiliyor ve yaklaşık 186 milyar dolarlık USDT'nin bloktaki emir defterlerine uyumlu bir girişi kalmadı. Avrupalı kullanıcılara hizmet veren Coinbase, Kraken ve Crypto.com gibi büyük platformlar bölge için USDT işlemlerini sonlandırdı.

Sonuç, piyasa hâkimi olan stablecoinini eşsiz piyasa değerine rağmen düzenlemeye tabi blok işlemlerinin dışında bırakarak USDT'nin tarihindeki en büyük düzenleyici ayrışmalardan birine işaret ediyor. Kullanıcılar içinse değişim, ani bir likidite şoku yerine lisanslı borsalarda euro ve uyumlu dolar paritelerine kayış anlamına geliyor.

TETHER KENDİ TERCİHİYLE YETKİ İÇİN BAŞVURMADI

Çıkış, bir yaptırım değil tercih oldu. Tether, itibari paraya bağlı stablecoinler için MiCA'nın öngördüğü elektronik para token (EMT) kategorisinde yetki almak yerine başvuruda bulunmamayı seçti. CEO Paolo Ardoino, çerçevenin rezerv kurallarının sistemik risk yarattığını savunuyor. Zira yetkili AB ihraççıları rezervlerinin en az yüzde 60'ını Avrupa bankalarındaki nakit mevduatta tutmak zorunda kalıyor. Tether'in modeli ise ağırlıklı olarak ABD Hazine tahvillerine ve küresel ölçekte çeşitlendirilmiş varlıklara dayanıyor.

Tether'in liderliğine göre bu yapı, MiCA'nın mevduat zorunluluğuyla bağdaşmıyor. Herhangi bir son tarihten çok bu yapısal uyumsuzluk, şirketin milyarlarca dolarlık rezerv tabanını yeniden kurmak yerine neden geri çekildiğini açıklıyor.

CIRCLE USDC İLE AB BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Geri çekilme, son tarihten çok önce kademeli biçimde ilerledi. Tether euroya bağlı stablecoini EURT'yi 2024'te durdurdu, USDT'ye borsa desteği ise izleyen aylarda aşındı. Coinbase Europe tokenı Aralık 2024'te, Crypto.com Ocak 2025'te listeden çıkardı, Binance ise Mart 2025'te Avrupa'daki USDT paritelerini kısıtladı. Kraken önce kullanıcıları yalnızca satış yapabilecekleri bir modele geçirdi, ardından desteği tamamen sonlandırdı.

Ortaya çıkan boşluğu ağırlıkla Circle doldurdu. Şirketin USD Coin (USDC) ve euroya bağlı EURC'si, lisanslı AB platformlarında MiCA uyumlu başlıca stablecoinler hâline geldi ve Circle'ı blok içindeki varsayılan likidite katmanı konumuna taşıdı. Böylece küresel ölçekte baskın token ile Avrupa'da baskın token, düzenlemeye tabi piyasalarda artık aynı varlık olmaktan çıktı.

Düzenleme kaynaklı bu yeniden dizilim, bu hafta yeni bir rekabet tehdidiyle kesişti. Open Standard öncülüğündeki bankalar, fintekler ve dijital varlık şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum, ücretsiz basım, katılımcılarla getiri paylaşımı ve ortak yönetişim ilkelerine dayanan Open USD'yi (OUSD) tanıttı. İki mevcut lider bu çıkışa çok farklı tonlarda karşılık verdi. Circle CEO'su Jeremy Allaire, USDC'yi en güvenilir ve en yaygın benimsenen kurumsal stablecoin olarak nitelendirdi. Tether'in CEO'su Ardoino ise "OUSD'ye hoş geldin. İkinci oyuncu oyuna girdi." diye yanıt verdi.

USDT'nin dolar paritesi geçiş boyunca bozulmadan kaldı ve aşırı korku dönemlerinde yatırımcıların stablecoine yönelmesi, tokenın küresel geri alım talebini ayakta tutuyor. Bu nedenle USDT için asıl risk fiyatta değil yetki alanında beliriyor. Düzenlemeye tabi piyasalardaki erimenin sürmesi, en somut tehdit olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MiCA 186 milyar dolarlık USDT'yi sildi: Avrupa'nın yeni lideri kim? - Son Dakika

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