Ödeme devi PayPal'den yeni kripto hamlesi - Son Dakika
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Ödeme devi PayPal'den yeni kripto hamlesi

Ödeme devi PayPal\'den yeni kripto hamlesi
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PayPal, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve kriptoya şirket içinde kendi bölümünü veren bir yeniden yapılanmayı doğruladı. Şirketin açıklamasına göre haziran sonunda biten çeyrekte toplam ödeme hacmi, bir yıl öncesine göre yüzde 10 artışla 486,4 milyar dolara ulaştı.

PayPal, 28 Temmuz'da açıkladığı sonuçlarda stablecoinleri de resmi inovasyon planının içine yerleştirdi. Sunumda sabit değerli kripto paralar, "disiplinle inovasyon" başlığı altında şirketin genişlediği üç alandan biri olarak sıralandı. Diğer iki alan ise yapay zeka destekli ticaret ile kimlik ve biyometri. Şirketin net geliri yüzde 5 artışla 8,68 milyar dolar oldu. Hisse başına GAAP dışı kazanç ise analist beklentisi olan 1,28 doların üzerinde, 1,38 dolar geldi. Buna karşın GAAP net kârı yüzde 12 gerileyerek 1,10 milyar dolara indi ve GAAP faaliyet marjı bir yıl önceki yüzde 18,1'den yüzde 16,4'e daraldı. Şirket yıl sonu kazanç öngörüsünü hisse başına yaklaşık 5,38 dolara yükseltti ve işlem marjı beklentisini 15,6 milyar dolara çıkardı. PayPal hisseleri bilanço günü yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Şirket ayrıca yatırım amaçlı tutulan stratejik yatırımlar ve kripto varlıklardan çeyrekte 81 milyon dolarlık net zarar kaydetti. Ancak bu rakam iki farklı kategoriyi birleştiriyor. PayPal bunun ne kadarının yalnızca kriptodan geldiğini açıklamadı. Bu nedenle 81 milyon doların tamamını bir dijital varlık zararı olarak sunmak doğru olmaz. Aynı kalem ilk çeyrekte 74 milyon dolardı. Şirkete göre söz konusu portföy, çeyrek boyunca GAAP kazancını hisse başına yaklaşık 0,07 dolar azalttı.

KRİPTO KENDİ BÖLÜMÜNE KAVUŞTU

Yeni yapı, kriptoya PayPal içinde daha net bir yer veriyor ancak bağımsız bir dijital varlık işi değil. Ödeme Hizmetleri ve Kripto adlı bölüm, artık Ödeme Çözümleri ve PayPal ile Tüketici Finansal Hizmetleri ve Venmo bölümlerinin yanında yer alıyor. Şirketin nisanda resmen duyurduğu üç iş kollu modelde bu bölüm, PayPal USD'yi Braintree, küçük işletme işlemleri ve diğer platform hizmetleriyle bir araya getiriyor.

Yine de PayPal, bölümün kripto kısmına dair ayrı gelir, kâr ya da işlem hacmi bildirmeye başlamadı. Yeni yapı, stablecoinler için daha büyük bir stratejik rol gösteriyor. Ancak şirket, PYUSD'nin finansal performansına ne kadar katkı sağladığını gösteren rakamları henüz paylaşmadı.

PYUSD ARZI DÜŞTÜ

PayPal'ın stablecoini PYUSD'nin dolaşımdaki arzı ağustos başında yaklaşık 2,7 milyar dolar seviyesindeydi. Bu tutar, marttaki 4 milyar doların üzerindeki seviyeden geriledi ve önceki aya göre yaklaşık yüzde 4,9 düştü. Zincir üstü arz, PayPal'ın geliri ya da müşteri benimsemesiyle aynı şey değil. Tokenler, borsalar, cüzdanlar ve merkeziyetsiz finans platformlarında talep değiştikçe basılıp geri alınabiliyor. Dolayısıyla düşen arz, PayPal'ın stablecoin işinin para kaybettiğini kanıtlamıyor.

PYUSD, 9 Temmuz'da Polygon ağında yerel olarak devreye girdi ve şirkete göre 70 pazara ulaşıyor. Tokeni ihraç eden Paxos, aylık rezerv raporları ve bağımsız denetimler yayımlıyor ve PYUSD'yi Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC) gözetimindeki ulusal bir güven şirketi lisansı altında çıkarıyor. Buna karşın PYUSD, sektörde hâlâ küçük bir pay tutuyor. Bir piyasa verisi sağlayıcısının araştırmasına göre dolar destekli stablecoin arzının yüzde 93,5'ini Tether'in USDT'si ile Circle'ın USDC'si elinde bulunduruyor.

LORES'UN TASARRUF VE BÜYÜME PLANI

Alex Chriss'in ayrılmasının ardından 1 Mart'ta göreve gelen İcra Kurulu Başkanı Enrique Lores, önümüzdeki iki ya da üç yılda en az 1,5 milyar dolarlık brüt yıllık tasarruf hedefliyor. Bu tutarın yaklaşık 400 milyon doları yıl sonuna kadar sağlanacak. Plan 2029'a uzanıyor ve üç ayağa dayanıyor: sadeleştirilmiş yapı, operasyonel ve portföy optimizasyonu ile hızlandırılmış yapay zeka kullanımı. Şirket, tasarrufun yaklaşık yüzde 40'ının yapay zekadan geleceğini öngörüyor.

Lores, bilanço toplantısında zaman içinde PYUSD ile desteklenen daha fazla işyeri ürünü ve yapay zeka destekli ödeme sunmayı planladıklarını söyledi. Yöneticiye göre bu yetenekler "gelecekteki büyümeyi destekleyebilir." Bu ifade doğrulanmış bir finansal sonuç değil, şirketin bir öngörüsü. PayPal ayrıca MoonPay ile birlikte, geliştiricilerin PYUSD ile desteklenen uygulamaya özel stablecoinler oluşturmasına imkân tanıyan PYUSDx'i başlattı. Yine de PayPal'ın stratejisinin finansal değerini ölçebilmek için şirketin, PYUSD'nin gelire ve işlem marjlarına katkısını göstermesi gerekiyor.

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