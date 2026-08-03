AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı - Son Dakika
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AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı

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CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Tuzla'daki emsal transferiyle ilgili açıklamalarına cevap verdi. Bingöl, yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren sorunun siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çözüm üretmeye davet etti. Bingöl, kamuoyunun cevap beklediği soruları da maddeler halinde sıraladı.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Tuzla'daki emsal transferiyle ilgili yaptığı basın toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu..

“BİR SİYASİ POLEMİK KONUSU DEĞİL; YAKLAŞIK 50 BİN TUZLALI KOMŞUMUZUN GELECEĞİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN HAYATİ BİR SORUNDUR"

Başkan Bingöl yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın bugün yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettik. Tuzla'da yaşanan emsal devri meselesi, bir siyasi polemik konusu değil; yaklaşık 50 bin Tuzlalı komşumuzun evini, ailesini ve geleceğini doğrudan ilgilendiren hayati bir sorundur. Bugün kamuoyuna yeni ortaya çıkmış gibi sunulan usulsüzlük iddiaları, eksik evraklar ve mükerrer emsal aktarımlarına ilişkin tespitlerin tamamı 2019-2024 yılları arasındaki işlemlere ilişkindir. 2024 yılında göreve geldiğimizde, yıllardır bilinen bu gerçeği halının altına süpürmek yerine üzerine gittik, ilgilileri hakkında Ekim 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve yaklaşık 1000 yapı ruhsatındaki bütün idari işlemleri durdurduk. Yaşanan tüm süreçle ilgili de İBB’yi bilgilendirdik. Yani ortada üstü kapatılan bir durum söz konusu olmadığı gibi olayın hukuki yönlerinin araştırılması adına ilk bilgilendirmeyi yapan kurum yönetimimiz olmuştur. Bu durum; binlerce hak sahibi komşumuzun iki yıldır dairesinin tapusunu alamamasına, şantiye elektriği ve şantiye suyu kullanmasına, kat irtifakı ve iskân alamamasına, kat mülkiyetli tapusuna geçememesine neden olmuştur. Müteahhitler, tapusunu alamadığı için borca girip aldığı daireyi satamayan mağdur Tuzlalılar iki yıldır çözüm beklerken, çözümün bir parçası olunmamasını anlayabilmek mümkün değildir."

AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı

CEVAP BEKLEDİĞİ SORULARI TEK TEK SIRALADI

Bingöl, kamuoyunun cevap beklediği soruları maddeler halinde sıralarak şunları kaydetti:

"- Bugün Nuri Aslan 'göz yummayız, görmezden gelmeyiz' şeklinde açıklamalar yapmıştır. O halde 2019-2024 tarihleri arasında imar mevzuatı açısından tartışmalı 16 bin daire inşa edilmesi nasıl ve hangi nedenlerle görülmemiştir?

- İnşaatlar henüz başlamadan önce projelerin kat adedi, yapı yüksekliği ve silüeti değerlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu tarafından 'uygun' kararı verilirken, bugün usulsüz olduğu ileri sürülen yapılaşmaların bu aşamada nasıl fark edilmediği kamuoyuna açıklanacak mıdır?

- Hadi tamamını görmediniz; ama neden vatandaş başvuruları neticesinde İBB tarafından fark edilen 144 yapı ruhsatı ve 348 bağımsız bölümün bulunduğu parsellerdeki hukuka aykırılıklar için hiçbir işlem yapılmamıştır? Niçin denetim görevi yerine getirilmemiş ve vatandaşların bugün yaşadığı mağduriyetin büyümesine seyirci kalınmıştır?

- 2019-2024 yılları arasında onlarca vatandaş, Tuzla Belediyesi yapı ruhsatlarında sorun var diye yazılı şikâyet dilekçelerini İBB’ye vermişken neden herhangi bir teftiş başlatılmamıştır?

- Biz göreve gelip ortak çözüm çağrısı yapıncaya kadar neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmamıştır?

- Bu emsal transferleri ve yapı ruhsatlarıyla ilgili sorunlar ortadayken, denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen İBB, çözüm konusunda nasıl sorumluluk hissetmez?"

"NE YAZIK Kİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU ÇÖZÜME YANAŞMADI"

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapan üyelerin önemli bir bölümünün o dönemde de görevde olduğunu belirten Bingöl, "Dolayısıyla bugün dile getirilen ağır tespitlerin yıllarca neden gereği yapılmadan bekletildiğinin de kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Yapı ruhsatları o zaman iptal edilseydi, bu insanlar daireleri satın almamış, yaklaşık 50 bin insan mağdur olmamış olacaktı. Biz, yerel yönetimlerin görevinin sorunları başka kurumlara havale etmek değil, vatandaş adına çözüm üretmek olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ederek süreci sonuçlandırmak istedik. Ancak ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çözüme yanaşmadı. Bugün gelinen noktada ise çözüm üretmek yerine süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ilgili bakanlıklara yönlendirmeyi tercih etmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ortadayken, 'Biz raporu gönderdik, artık sorumluluk bakanlıklardadır' demek, yerel yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Üstelik belediyemize gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12 Haziran 2026 tarihli Tevdi Raporu’nda; yapı ruhsatlarının iptal edilmesi, elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinin sonlandırılması, binaların mühürlenmesi, idari para cezalarının uygulanması ve şartları oluştuğunda yıkım kararlarının yerine getirilmesi istenmektedir" dedi.

AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı

"BİZİM DURUŞUMUZ NETTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine kamuoyu adına açıkça sorduklarını belirten Bingöl, "Biz bu yıkım kararını uygulamayacağız. 12 Eylül 2026 tarihinde belediyemize tanınan süre dolduğunda ne olacaktır? 5216 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği sorumluluk gereği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu binalarda mühürleme ve yıkım kararlarını uygulayacak mıdır? Yaklaşık 50 bin insanın evsiz kalmasına neden olabilecek bu sürecin siyasi ve vicdani sorumluluğunu kim üstlenecektir?" dedi

"Bizim duruşumuz nettir. Yaklaşık 50 bin Tuzlalı komşumuzun geleceği siyasi tartışmalara kurban edilemez" diyen Bingöl, "Biz, Tuzla Belediyesi olarak bugün de ortak çözüm üretmeye hazırız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de sorumluluğu başka kurumlara devretmek yerine, vatandaşlarımızın geleceği için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Son olarak, yıllarca birlikte siyaset yaptığımız; bana yol arkadaşlığı, ağabeylik ve ablalık yapmış tüm kıymetli isimlerin vicdanına sesleniyorum: Hangimiz gerçekten halkın yanında duruyoruz Takdiri Tuzlalı komşularımızın ve milletimizin vicdanına bırakıyoruz" dedi. 

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Son Dakika Eren Ali Bingöl AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Şimdi sana birşey derdim Eren Ali Bingöl ama ben susma hakkımı kullanmak istiyorum! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den İBB'ye tepki: Cevap beklediği 6 soruyu sıraladı - Son Dakika
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