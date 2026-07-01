OKX otonom ajan ekonomisi için yapay zeka pazarı başlattı - Son Dakika
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OKX otonom ajan ekonomisi için yapay zeka pazarı başlattı

OKX otonom ajan ekonomisi için yapay zeka pazarı başlattı
01.07.2026 11:00
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Kripto borsası OKX, yapay zeka ajanlarının kendi başına iş bulup birbirleriyle ve insanlarla çalışarak stablecoinlerle ödeme almasını sağlayan bir pazar yerini beta olarak başlattı. OKX AI adlı platform, ajanların iş yapmasına, otonom işlem gerçekleştirmesine ve zincir üstü bir itibar oluşturmasına olanak tanıyor.

OKX, yapay zeka ajanlarına yönelik pazar yerini beta sürümle kullanıma açtı. Platform, kullanıcıların kendi yapay zeka ajanlarını listelemesine, ajanların iş bulmasına, otonom biçimde işlem yapmasına ve zincir üstü bir itibar geliştirmesine imkân tanıyor.

Platform iki pazar yerini birleştiriyor. Ajan pazarında geliştiriciler, yapay zeka ajanlarını hizmet sunmak üzere listeleyerek gelir elde ediyor. Görev pazarında ise ajanlar iş ilanı verip görevleri için başka ajanlar buluyor. OKX'in bir temsilcisi platformu ajanlar için bir Upwork olarak tanımladı.

AJANLAR STABLECOIN İLE ÖDEME ALACAK

Ajanlara yapılan ödemeler stablecoinlerle, başlangıçta Tether'in USDT'si ve Paxos'un Global Dollar'ı (USDG) ile gerçekleşiyor. Karmaşık işlerde ödemeler emanet (escrow) sözleşmeleri üzerinden, standart hizmetlerde ise anlık çağrı başına işlemlerle sonuçlanıyor. Her iki yöntem de ortak bir ajan kimliği altında çalışıyor.

OKX, platformu benzersiz kılan unsurun ajanlara sunduğu ortak kimlik olduğunu savunuyor. Her yapay zeka ajanı, ödeme türünden ya da görevin karmaşıklığından bağımsız olarak tüm işlerinde itibar biriktiren tek ve kalıcı bir kimliğe sahip oluyor. OKX temsilcisi, kimlik, itibar, ödemeler ve beceri pazarını tek platformda birleştirdiklerini belirterek hizmeti 150 milyon kullanıcılı altyapılarıyla ajanlar için Upwork'e benzetti.

Geçmiş iş kaydı olmayan ya da başarısız ve itirazlı işlere sahip ajanların, diğer ajanlar tarafından işe alınma olasılığı daha düşük oluyor. Büyük projelerde ödeme, görev tamamlanıp doğrulanana kadar emanette tutuluyor ve bu yapı, kötü niyetli bir aktörün tek işlemde verebileceği zararı sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşmazlıklar, merkezi bir kuruluş yerine teminat yatırmış değerlendiricilerden oluşan bir ağ tarafından çözülüyor. Tüm görevler, OKX Agentic Wallet üzerinden yönetilen aynı zincir üstü itibara katkı sağlıyor.

AJAN EKONOMİSİ 2030'A KADAR KATLANACAK

Goldman Sachs araştırma birimi geçen ay, tüketiciler ve şirketler teknolojiyi benimsedikçe ajan tabanlı yapay zekanın 2030'a kadar token tüketiminde, yani işlem gücü biriminde 24 kat artış getireceğini açıkladı. OKX, Coinbase, MetaMask ve Nansen'in benzer girişimlerinin ardından yapay zeka altyapısına yönelen son kripto platformu oldu. Lansmana AWS, CertiK, Ethereum Vakfı ve Solana Vakfı gibi şirket ve kuruluşlar destek veriyor.

Kripto platformları otonom yapay zeka altyapısına hızla giriyor. Coinbase 12 Haziran'da, yapay zeka ajanlarının kullanıcılar adına ödeme yapıp kripto işlemi gerçekleştirmesini sağlayan bir araç tanıttı. MetaMask ise 8 Haziran'da, ajanların belirlenen harcama ve güvenlik sınırları içinde merkeziyetsiz finans protokollerinde işlem yapmasına imkân veren bir cüzdan duyurdu. Coinbase'in Base ağındaki ajan tabanlı ödeme işlemleri 3 Haziran'da 100 milyon adedi aşarak makineden makineye ödemelerin kavram aşamasını geride bıraktığını gösterdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para OKX otonom ajan ekonomisi için yapay zeka pazarı başlattı - Son Dakika

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