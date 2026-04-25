Powell soruşturmasının düşmesiyle kripto dostu Warsh Fed başkanlığına yaklaşıyor

25.04.2026 16:51
ABD Adalet Bakanlığı, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkındaki cezai soruşturmayı kapattığını duyurdu. Kararla birlikte Senato'nun yeni Fed başkanı adayı Kevin Warsh'ı onaylama sürecindeki en önemli engeli ortadan kalktı.

ABD Savcısı Jeanine Pirro, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada soruşturmayı sonlandıracağını duyurdu. Yılın başında başlatılan soruşturma, Powell'ın Fed'in genel merkez binasının tadilat sürecine ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğu iddiasına dayanıyordu.

Kararın açıklanması, Warsh'ın Senato Bankacılık Komitesi'ndeki onay duruşmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra geldi. Dapper Labs ve dYdX dahil onlarca kripto para yatırımı bulunan Warsh, duruşmada dijital varlıklara ilişkin tutumunu netleştirdi. Warsh, "Dijital varlıklar ABD'deki finansal hizmetler sektörünün çoktan bir parçası haline geldi." dedi.

Komitede Warsh'ın onaylanması için kritik bir oya sahip olan Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis, duruşmada Warsh'ı beğendiğini ancak soruşturma sonuçlanmadan destek veremeyeceğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı'nın kararıyla birlikte Tillis'in tutumunu değiştireceği öngörülüyor.

CLARITY YASASI İÇİN ALAN AÇILIYOR

Warsh'ın Komite'den geçmesi, bir yıldır aynı komitede bekleyen CLARITY Yasası tasarısı için de hareket alanı yaratabilir. Kripto para piyasalarını düzenlemeyi hedefleyen tasarı, Warsh onayının ardından komiteye taşınabileceği beklentisiyle yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Grayscale araştırma direktörü Zach Pandl, X'te paylaştığı notta Warsh'ın onaylanmasının CLARITY Yasası için komite görüşmesinin önünü açacağını öngördü.

