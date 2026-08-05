Stablecoin piyasası için kritik soru: Open USD, Circle'a rakip olabilir mi? - Son Dakika
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Stablecoin piyasası için kritik soru: Open USD, Circle'a rakip olabilir mi?

Stablecoin piyasası için kritik soru: Open USD, Circle\'a rakip olabilir mi?
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Open USD stablecoininin duyurusu, Circle'ın USDC'sine rakip olarak görülerek şirket hisselerinde yüzde 20'ye varan düşüşe yol açtı. Ancak projenin en büyük destekçileri Coinbase, Visa ve Mastercard, Circle'ın 72 milyar dolarlık USDC stablecoinini desteklemeyi sürdürüyor. Şirket yöneticileri Open USD'yi doğrudan bir rakip yerine, bağlantı kurulabilecek başka bir ağ olarak tanımlıyor.

Bir ay önce Open Standard konsorsiyumu Open USD'yi duyurduğunda, Coinbase, Visa ve Mastercard'ın desteği yatırımcılar tarafından Circle'a doğrudan bir meydan okuma olarak yorumlandı. Duyurunun ardından Circle'ın piyasa değeri milyarlarca dolar azaldı.

Circle hisseleri yüzde 20'ye varan oranda geriledi ve henüz toparlanamadı. Konsorsiyumun 140'tan fazla lansman ortağının bulunduğunun açıklanması, USDC'nin en büyük ticari partnerlerinden bazılarının rakip bir dijital doları desteklediği endişesini büyüttü.

Bu tepki, stablecoin piyasasındaki daha geniş bir değişimi de yansıttı. Bir zamanlar Circle gibi az sayıda kripto sektöründen çıkan ihraççının hâkim olduğu sektör, artık dijital dolar çıkarmak ya da dağıtmak isteyen bankaları, ödeme ağlarını ve fintek şirketlerini çekiyor. Rekabet de giderek token ihracının ötesine geçerek bu tokenleri kullanıcıya ulaştıran ödeme kanallarını, borsaları ve finansal platformları kapsıyor.

DESTEKÇİLER ÇOKLU STABLECOİN YAKLAŞIMINI VURGULADI

Destekçilerin son çeyrek bilanço toplantıları ise daha katmanlı bir tablo çizdi. Coinbase, Visa ve Mastercard yöneticileri tek bir kazanana oynamak yerine birden fazla stablecoini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Yöneticiler Open USD'yi doğrudan bir rakip yerine, bağlantı kurulabilecek başka bir ağ olarak tanımladı.

Coinbase, geçen haftaki toplantıda Circle ile yakın ilişkisi konusunda yatırımcılara güvence verdi. Finans Direktörü Alesia Haas, borsanın Circle ile ticari anlaşmasını yenilemek için gereken koşulları zaten karşıladığını ve USDC ekosistemini büyütmeyi sürdüreceğini belirtti. İcra Kurulu Başkanı Brian Armstrong da Coinbase'in birden fazla stablecoini destekleyen bir platform olmayı sürdürdüğünü ve müşterilerin tercih ettiği her stablecoini desteklemek istediğini söyledi. Borsa hâlihazırda USDC'nin yanı sıra Tether'in USDT'sini ve PayPal'ın PYUSD'sini destekliyor.

Visa İcra Kurulu Başkanı Ryan McInerney de benzer bir dil kullanarak şirketi "çok coinli, çok zincirli" olarak tanımladı ve rolünün kazananları seçmek olmadığını söyledi. Bununla birlikte Visa, Open USD'yi müşterilere sunan ilk somut uygulamayı ortaya koydu. Şirket geçen ay, bankalara ve ödeme sağlayıcılarına stablecoinlere erişme, saklama ve taşıma araçları sunan bir platform başlattı ve ilk desteklenen token olarak Open USD'yi seçti.

Mastercard İcra Kurulu Başkanı Michael Miebach ise şirketin USDC, Paxos öncülüğündeki Global Dollar Network (USDG) ve başka stablecoinleri zaten desteklediğini belirterek Open USD'yi "ağımızda etkinleştireceğimiz başka bir coin" olarak nitelendirdi. Miebach, Open USD'yi ortak ekonomiye sahip, ödeme odaklı bir araç olarak tanımladı. Yönetici ayrıca projenin yönetim yapısının 140'tan fazla ortağın tamamını kapsamayacağını söyledi. Aksi hâlde hiçbir adımın ilerleyemeyeceğini belirtti.

ANALİSTLER 140'TAN FAZLA ORTAK LİSTESİNİ TARTIŞIYOR

Yöneticilerin açıklamaları, gözlemcilerin Open USD'nin açılış ortak listesine gereğinden fazla anlam yüklemiş olabileceğine işaret ediyor. ARK Invest'in dijital varlık araştırması direktörü Lorenzo Valente, ortakların taahhüdünün stratejik bir bahisten çok bir niyet mektubuna yakın olduğunu savundu. Valente'ye göre Open USD'yi desteklemek, onu başarılı kılmak için anlamlı kaynak veya dağıtım gücü ayırmaktan çok farklı bir şey.

Bluechip Ratings Direktörü Amey Dandawate ise konsorsiyuma katılmayı, şirketlere Open USD başarılı olursa projeye dahil olma imkânı veren "ücretsiz bir opsiyon" olarak tanımladı. Bu katılım, şirketleri önceden anlamlı bir taahhütte bulunmaya zorlamıyor.

Bazı analistler ise asıl belirleyicinin ortak listesinin büyüklüğü yerine uygulama olacağı uyarısını yaptı. Clear Street'ten Owen Lau, piyasanın ilk duyuruya gereğinden sert tepki verdiğini söyledi. Lau'ya göre USDC ve USDT zaten derin likidite ve ağ etkisinden yararlanıyor. Bu da benimsenmeyi, ortak toplamaktan çok daha büyük bir zorluk hâline getiriyor. Yine de yöneticiye göre Visa, Mastercard ve Coinbase'in katılımı, hangi token öne çıkarsa çıksın stablecoin kullanımını tüketici ödemelerinde hızlandırabilir.

Dragonfly'dan Rob Hadick ise yöneticilerin açıklamalarının, Open USD'nin arkasındaki asıl itici gücün Stripe olduğu yönündeki görüşünü pekiştirdiğini söyledi. Hadick'e göre Visa ve Mastercard, farklı stablecoin ihraççılarıyla çalıştıkları için tarafsız kalmakta ticari çıkar görüyor. Yönetici, "İşleri, ortaklarını ve müşterilerini küstürmemelerini gerektiriyor. Open USD'yi öne çıkarabilirler ama açık kalmak zorundalar." dedi.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin piyasası için kritik soru: Open USD, Circle'a rakip olabilir mi? - Son Dakika

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