Strategy beş haftadır Bitcoin almıyor: İşte perde arkası - Son Dakika
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Strategy beş haftadır Bitcoin almıyor: İşte perde arkası

Strategy beş haftadır Bitcoin almıyor: İşte perde arkası
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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, üst üste beşinci hafta da yeni bir Bitcoin alımı yapmadı. Şirket, alımlara ara verirken dolar rezervini 3,75 milyar dolara çıkardı ve odağını birikimden likidite ile nakit rezervi güçlendirmeye kaydırdı.

Şirketin pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu 8-K bildirimine göre Strategy, 26 Temmuz ile biten haftada hiç Bitcoin alıp satmadı ve varlığını 843.775 Bitcoin'de sabit tuttu. Söz konusu duraklama, şirketin 22 Haziran'daki son 520 Bitcoin'lik alımından bu yana yeni bir alım yapmadığı beşinci haftaya işaret ediyor. Strategy geçen hafta ATM programı üzerinden yaklaşık 5,4 milyon MSTR hissesini 544,5 milyon dolara sattı.

Şirket dolar rezervini 525 milyon dolar artırarak 19 Temmuz'daki 3,225 milyar dolardan 3,75 milyar dolara yükseltti. Bu rezerv, imtiyazlı hisselere ödenen temettüleri ve borç faizlerini karşılamak için kullanılıyor. Strategy'ye göre mevcut rezerv artık yaklaşık 2,1 yıllık temettü yükümlülüğünü karşılıyor. Şirketin 843.775 Bitcoin'lik varlığı, Bitcoin'in 65 bin dolar seviyesinde yaklaşık 54 milyar dolar değer taşıyor. Ortalama 75.476 dolar maliyetle ve masraflar dahil yaklaşık 63,69 milyar dolara alınan bu pozisyon, Bitcoin'in 21 milyonluk toplam arzının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyor. Mevcut fiyatlarda ise pozisyon milyarlarca dolar kâğıt üstü zarar taşıyor.

ROTA DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDA STRC HİSSESİ VAR

Strateji değişikliğinin nedeni, ikinci çeyrek sonunda şirketin Bitcoin alımı için fon toplamakta kullandığı STRC hissesinin 100 dolarlık nominal değerinden belirgin biçimde uzaklaşması oldu. Hisse bir ay önce 75 doların altına kadar geriledi ve bu durum Strategy'yi odağını yeniden gözden geçirmeye itti. Hisse o günden bu yana 87 dolara toparlansa da hâlâ hedeflenen 100 doların altında bulunuyor.

Şirket, aylık temettü ödemelerini karşılayacak likiditeyi güçlendirmek ve uzun vadeli Bitcoin pozisyonunu artırmak için Dijital Kredi Sermaye Çerçevesini devreye almıştı. Strategy ayrıca haziran ayında başlattığı dijital kredi menkul kıymetleri geri alım programı kapsamında geçen hafta 288.930 STRC imtiyazlı hissesini 25 milyon dolara geri aldı.

YÖNETİM UZUN VADELİ ALICI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Strategy'nin Başkanı ve CEO'su Phong Le, son satışlara karşın şirketin uzun vadeli bir Bitcoin alıcısı olmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti. Le, bir televizyon söyleşisinde şirketin borcuyla ilgili riskleri ancak Bitcoin'in 8 bin ile 10 bin dolar aralığına gerilemesi halinde değerlendirmeye başlayacağını, mevcut durumda bilançoya ilişkin kendilerini son derece güvende hissettiğini söyledi.

Alım durmasına rağmen kurucu ortak ve icra kurulu başkanı Michael Saylor, pazar günü şirketin Bitcoin alım grafiğini "Başka bir renge ihtiyacımız olacak" notuyla paylaşmıştı. Grafik, 843.775 Bitcoin'in ortalama 75.653 dolar maliyetle 54,36 milyar dolar değer taşıdığını ve paylaşım anında yaklaşık yüzde 14,84 zararda olduğunu gösteriyordu. Saylor ayrı bir paylaşımda, Bitcoin üzerinde keyfi veri saklanmasını kısıtlamayı amaçlayan BIP-110 yazılım güncellemesine karşı "BIP 110'un Kötü Bir Fikir Olmasının 110 Nedeni" başlıklı 110 maddelik bir yazı yayımladı. Güncellemeye yönelik zorunlu sinyal penceresi ağustos başında açılacak ve madencilerin desteği 26 Temmuz itibarıyla yüzde 0 düzeyinde bulunuyor.

ANALİSTLER NAKİT REZERVİNİ OLUMLU BULDU

Bir Amerikan yatırım bankasının analistlerine göre Strategy'nin büyüyen nakit rezervleri ve Bitcoin vadeli işlemlerinde iyileşen kurumsal talep, spot Bitcoin fonu akışları oynak seyretse de Bitcoin görünümü için "cesaret verici işaretler" sunuyor. Analiz şirketi CryptoQuant ise Strategy'nin sermaye yönetimi yaklaşımının nakit rezervlerini yeniden inşa ederek likidite kaygılarını giderdiğini belirtti. Şirkete göre Strategy'nin yine de Bitcoin alımlarını zamanlamak için sistematik bir çerçeveye ve bir sonraki boğa piyasasında Bitcoin satışı için disiplinli bir plana ihtiyacı var.

Sektör verilerine göre 197 halka açık şirket bir tür Bitcoin biriktirme modeli benimsedi. Strategy'nin ardından ilk beşi oluşturan şirketler, Tether destekli Twenty One (43.514 Bitcoin), Metaplanet (43.000 Bitcoin), MARA (36.303 Bitcoin) ile Adam Back ve Cantor Fitzgerald destekli Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 Bitcoin) oldu.

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Son Dakika Kripto Para Strategy beş haftadır Bitcoin almıyor: İşte perde arkası - Son Dakika

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