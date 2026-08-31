Strategy iki ayın ardından Bitcoin alımına geri döndü

Alım, kurucu ortak Michael Saylor'ın önceki gün verdiği sinyalin ardından geldi. Saylor sosyal medyada şirketin altı yıllık alım grafiğini paylaşmış ve "Geri döndük" yazmıştı.

Strategy artık 845 bin 50 Bitcoin tutuyor. Şirket bu varlıkları toplam 63,73 milyar dolara, Bitcoin başına ortalama 75 bin 412 dolardan aldı.

Şirket alımı hisse satışıyla finanse etti. Strategy aynı hafta piyasa fiyatından hisse satış programı kapsamında 4 milyon 531 bin 421 MSTR hissesi sattı ve komisyonlar düşüldükten sonra 602,8 milyon dolar topladı.

Şirket, duyurulan harcama kalemlerinde Bitcoin alımına 369,7 milyon dolar, STRC geri alımına 151,8 milyon dolar ve aynı imtiyazlı hissenin temettüsüne 50,7 milyon dolar ayırdı. Nakit hesabına da 30 milyon dolar aktardı.

STRATEGY DÜŞÜKTEN SATIP YÜKSEKTEN ALDI

Bu alım şirketin yaz boyunca izlediği satış yönünü tersine çevirdi. Strategy mayıs ile ağustos arasında 6 bin 948 Bitcoin'i yaklaşık 432,5 milyon dolara, coin başına 62 bin 250 dolardan satmıştı.

Yeni alımın ortalama fiyatı satış ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktı. Strategy bu kez Bitcoin başına 80 bin 318 dolar ödedi. Bu rakam satış fiyatından yaklaşık yüzde 29 daha yüksek.

Satışların başladığı döneme kıyasla şirket 2 bin 345 Bitcoin daha az tutuyor. İki işlem arasındaki yaklaşık 63 milyon dolarlık fark ise nakitte kaldı.

Bitcoin satışlarının arkasında imtiyazlı hisse piyasasındaki baskı bulunuyordu. STRC haziran ayında 100 dolarlık nominal değerinin altına indi. Bunun üzerine şirketin Bitcoin alımlarında kullandığı finansman yolu kapandı ve Strategy, dijital kredi çerçevesi kapsamında 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışı için yetki verdi. Şirket, MSTR hissesinin toparlanmasıyla hisse satışının daha ucuz bir finansman seçeneğine dönüşmesinin ardından alımlara döndü.

NAKİT REZERVİ 6,71 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şirketin dolar rezervi son haftalarda büyüdü. İmtiyazlı hisse temettüleri ve borç faizleri için ayrılan rezerv 30 Ağustos itibarıyla 5,10 milyar dolara, serbest nakit hesabı ise 1,61 milyar dolara ulaştı.

İki havuzun toplamı 6,71 milyar dolara ulaştı. Strategy'ye göre bu tutar net kaldıraç oranını yüzde sıfıra indirdi.

Şirket imtiyazlı hisse geri alımını da sürdürdü. Strategy hafta boyunca 1 milyon 557 bin 177 STRC hissesini 151,8 milyon dolara geri aldı. Bir milyar dolarlık dijital kredi geri alım yetkisinin 364,8 milyon dolarlık bölümü kaldı.

Bitcoin rezervinin piyasa değeri, fiyatın 80 bin dolar bölgesine dönmesiyle mayıstan bu yana ilk kez toplam maliyetini aştı.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 65 dolardan işlem görüyor. Strategy'nin son alımdaki 80 bin 318 dolarlık ortalama maliyeti güncel fiyatın üzerinde bulunuyor.