Tek bir veri kripto piyasasının havasını değiştirdi - Son Dakika
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Tek bir veri kripto piyasasının havasını değiştirdi

Tek bir veri kripto piyasasının havasını değiştirdi
15.07.2026 09:32
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Bitcoin, ABD tüketici fiyatlarının beş yılı aşkın sürenin en sert aylık düşüşünü kaydetmesinin ardından 64 bin doların üzerine çıktı. Açıklanan veri, şahin bir Fed'in kripto toparlanmasını köşeye sıkıştırdığı yönünde bir haftadır süren analist uyarılarını boşa çıkardı.

Resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi haziranda yüzde 0,4 geriledi. Bu gerileme, Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş oldu. Endeks yıllık bazda ise yüzde 3,5 arttı. Gıda ve enerjiyi dışlayan çekirdek enflasyon ay içinde değişmezken yıllık yüzde 2,6 yükseldi. Her iki veri de piyasa beklentisinin altında kaldı. İşi büyük ölçüde enerji fiyatları yaptı. Enerji endeksi haziranda yüzde 5,7 düşerek yine Nisan 2020'den bu yana en sert aylık gerilemesini yaşadı, benzin fiyatları yüzde 9,7 inerek konut ve gıdadaki artışları fazlasıyla dengeledi.

Lider kripto para, verinin açıklanmasından dakikalar sonra 63 bin doları geçti. Bitcoin, ABD'nin İran'a hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı açıklamaları boyunca 62 bin dolar eşiğini korumuştu. Sekiz haftalık ETF çıkış serisi de kırıldı.

21SHARES 66 BİN DOLARI SYGNUM İSE TEMKİNİ İŞARET ETTİ

21Shares kıdemli araştırma stratejisti Matt Mena, veriyi 65 bin doları kırıp 66 bin dolara doğru ilerlemek için ihtiyaç duyulan itki olarak nitelendirdi. Mena, Bitcoin'in son üç yılda beklenenden soğuk bir enflasyon verisinin ardından ortalama yüzde 2,8 getiri sağladığını belirtti. Analiste göre 66 bin doların aşılması 70 bin ve olası 75 bin dolar denemesini gündeme getirebilir. Mena, İran'la gerilim kötüleşmediği sürece çeyrek sonuna kadar 100 bin dolara doğru bir hareketin ve yıl sonu ya da 2027 başında 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yeniden test edilmesinin mümkün olduğunu savundu.

İsviçreli banka Sygnum'un yatırım direktörü Fabian Dori daha ölçülü bir görüş sundu. Dori, soğuyan çekirdek veriyi, ilkbahardaki enerji kaynaklı enflasyonun yayılmak yerine zayıfladığının ilk gerçek işareti olarak değerlendirdi ve Fed'in manşetten çok çekirdek enflasyonu izlediğini vurguladı. Dori, tek bir aydan fazla anlam çıkarmamak gerektiği uyarısında da bulundu. Analiste göre Başkan Kevin Warsh yönetimindeki Fed veriye dayalı ilerliyor ve tek bir soğuk ay gidilecek yeri değiştirmeden ortamı yumuşatıyor. Dori, enflasyonda gerçek bir düşüşün faiz artırımı beklentilerini azaltacağını, doları ve reel getirileri gevşeteceğini ve ETF akışlarının yaz boyunca çıkıştan mütevazı girişe dönme ihtimalini artıracağını belirtti.

FED BAŞKANI FAİZ KARARINA DAİR SİNYAL VERMEDİ

Rahatlama, neredeyse tüm masaların enflasyonun yapışkan kalmasını beklediği bir haftanın ardından geldi. Bir hafta boyunca analistlerin ortak beklentisi, gevşeme alanı olmayan bir Fed ve faiz artırımını fiyatlamaya zorlanan bir piyasaydı. Ortadoğu'da yeniden alevlenen çatışma ve Brent petrolün 85 doların üzerine çıkması, bu temkinli havayı beslemişti. Kripto piyasası, yıl sonundan önce en az yarım puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 61 ihtimal vermeye başlamıştı.

Warsh, salı günü Fed'in altı aylık para politikası ifadesini Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sundu. Warsh yasa koyuculara, komitenin kalıcı biçimde yüksek enflasyona tahammülü olmadığını ve fiyat istikrarını yeniden sağlama konusunda kararlı olduğunu söyledi. Ancak hazırladığı metin, 28-29 Temmuz'daki faiz kararına dair herhangi bir sinyal içermedi. Analistlere göre bir sonraki sınav, ETF talebinin mayıstan bu yana ilk kez ard arda pozitif seanslar üretip üretemeyeceği olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tek bir veri kripto piyasasının havasını değiştirdi - Son Dakika

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