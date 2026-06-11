Tom Lee'nin BitMine'ı zarara rağmen Ethereum alımını hızlandırdı - Son Dakika
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Tom Lee'nin BitMine'ı zarara rağmen Ethereum alımını hızlandırdı

Tom Lee\'nin BitMine\'ı zarara rağmen Ethereum alımını hızlandırdı
11.06.2026 16:07
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BitMine yaklaşık 41 milyon dolar değerinde 25 bin Ethereum alarak son üç günde topladığı miktarı 125 bin ETH'ye taşıdı. Şirket bu hamleyle dünyanın en büyük kurumsal Ethereum hazinesini genişletmeyi sürdürdü.

Zincir üstü verilere göre alım ABD saatiyle öğleden önce gerçekleşti ve fonlar şirketin saklama ortağı BitGo'ya ait bir cüzdandan aktarıldı. BitMine alımları genellikle haftalık açıklamalarla duyurduğu için işlemi henüz resmen teyit etmedi.

Aynı veriler şirketin son üç günde topladığı 125 bin ETH'nin güncel fiyatla yaklaşık 205 milyon dolar ettiğini gösteriyor. BitMine geçen hafta resmen 126.971 ETH aldığını ve yaklaşık 207 milyon dolar harcadığını açıklamış, böylece hazinesini 5.543.872 ETH'ye çıkarmıştı. Bu miktar dolaşımdaki 120,7 milyon ETH'nin yüzde 4,59'una denk geliyor ve şirketi toplam arzın yüzde 5'ini biriktirme hedefinin yüzde 92'sine taşıyor.

GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARAR 9,9 MİLYAR DOLAR

Ethereum bu yıl sert biçimde değer kaybetti ve 2026 başından bu yana yüzde 44'ten fazla geriledi. Veri platformlarının hesaplamasına göre BitMine toplam Ethereum varlıklarında yaklaşık 9,9 milyar dolar gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kaldı. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, düşüşün Ethereum'un temellerini yansıtmadığını savunarak gerilemenin şirketi alımları hızlandırmaya yönelttiğini söyledi.

İMTİYAZLI HİSSEDE YÜZDE 9,5 TEMETTÜ

Şirket bu ay başında 3 milyon adet Series A daimi imtiyazlı hisse ihracı için başvurdu. Hisse başına 100 dolar üzerinden yıllık yüzde 9,5 temettü sunan kağıdın New York Borsasında BMNP koduyla işlem görmesi bekleniyor.

BitMine hisseleri ise dün yüzde 3,46 değer kaybederek 15,64 dolardan kapandı. Ethereum, yayım sırasında 1.660 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tom Lee'nin BitMine'ı zarara rağmen Ethereum alımını hızlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tom Lee'nin BitMine'ı zarara rağmen Ethereum alımını hızlandırdı - Son Dakika
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