Trump kripto liderleriyle buluştu: Hedef eylül - Son Dakika
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Trump kripto liderleriyle buluştu: Hedef eylül

Trump kripto liderleriyle buluştu: Hedef eylül
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto sektörünün önde gelen isimlerini Beyaz Saray'da ağırladı ve Kongre'ye piyasa yapısı yasasını geçirme çağrısı yaptı. Trump'ın öne sürdüğü gerekçe, ABD'nin Çin karşısındaki üstünlüğünü koruması oldu.

Trump dün düzenlenen toplantıda Kongre'nin bir sonraki adımı atarak CLARITY Yasası'nın "adil bir versiyonunu" onaylaması gerektiğini söyledi. Başkan yasayı "bizi Çin'in ve herkesin önünde tutacak son derece güçlü bir yapısal düzenleme" olarak nitelendirdi ve tasarının yeni bir yenilik dalgasının önünü açacağını savundu. "Adil versiyon" ifadesi, tasarının metni üzerinde süren tartışmaya doğrudan gönderme yapıyor.

Masada sektörün ağır isimleri vardı. Coinbase'in başındaki Brian Armstrong, Ripple'dan Brad Garlinghouse, Robinhood'dan Vlad Tenev ve Nasdaq'tan Adena Friedman toplantıya katılan yöneticiler arasındaydı. Gemini'nin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss ile Chainlink'in kurucu ortağı Sergey Nazarov da salondaydı. Kamu kanadından ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig ve Beyaz Saray'ın kripto danışmanı Patrick Witt yer aldı.

SENATO'DA 60 OY EŞİĞİ AŞILAMADI

Tasarı Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te geçmesine rağmen aylardır Senato'da bekliyor. Tıkanmanın arkasında tokenize hisseler, stablecoin getirileri ve Trump ailesinin sektörle olan olası çıkar çatışması gibi başlıklar bulunuyor. Cumhuriyetçilerin 60 oy eşiğini aşmak için yaklaşık altı Demokrat oyuna ihtiyacı var. Senato ağustos tatiline usul oylaması yapmadan girdi, tasarının önündeki kritik pencere ise eylülde açılacak. O pencere kaçarsa Kongre kasım seçimlerine kadar bir kez daha tatile girecek.

Armstrong, yasanın yönetimin bugüne kadarki kazanımlarını kalıcı hale getireceğini savundu. Coinbase yöneticisi, düzenlemenin onlarca yıl ayakta kalabilecek bir çerçeve kuracağını ve tasarının gerçek anlamda iki partili bir uzlaşıyı yansıttığını belirtti. Armstrong ayrıca 15 Eylül'deki usul oylamasının ardından tasarının 60'tan fazla oy alabileceğini öngördü. Trump da bu değerlendirmenin ardından tasarının çok sayıda Demokrat tarafından desteklendiğini ifade etti.

Muhalefet kanadından ise sert bir yanıt geldi. Senatör Ruben Gallego, Trump'ın "adil" derken kendi lehine olanı kastettiğini öne sürdü. Gallego, düzenlemenin seviyesine karar vermenin başkanın değil Kongre'nin yetkisinde olduğunu vurguladı. Senatörün itirazı, tasarıdaki etik kısıtlamalara ilişkin maddeleri hedef alıyor.

CFTC BUGÜN İLK İNOVASYON TOPLANTISINI YAPIYOR

Yasa Senato'da beklerken kurumlar kendi yollarına devam ediyor. SEC bu hafta kripto alanındaki ilk büyük kural önerisini sundu ve belirli token ihraçlarını menkul kıymet yükümlülüklerinden muaf tutmayı önerdi. Hazine Bakanlığı da stablecoin düzenlemesine ilişkin yaklaşımını açıkladı. Atkins, komisyonun önerisinin girişimcilere ABD'de sermaye toplama konusunda kesinlik sağlayacağını belirtti ve en öncelikli konunun Kongre'nin yasayı başkanın imzasına göndermesi olduğunu ifade etti.

CFTC ise bugün İnovasyon Danışma Komitesi'nin ilk toplantısını yapıyor. Selig, Kongre bir ay daha tatilde olacağı için kurumun kripto düzenlemelerinde ilerleme olanaklarını bu toplantıda değerlendireceğini açıkladı. Trump ayrıca Selig'in merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid'i tam uyumlu biçimde ABD'ye getirmek için çalıştığını aktardı.

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Son Dakika Kripto Para Trump kripto liderleriyle buluştu: Hedef eylül - Son Dakika

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