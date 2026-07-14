Trump kripto yasası için beklenmedik bir gerekçeye başvurdu - Son Dakika
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Trump kripto yasası için beklenmedik bir gerekçeye başvurdu

Trump kripto yasası için beklenmedik bir gerekçeye başvurdu
14.07.2026 09:00
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ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın anısına Senato'yu Dijital Varlık Piyasası Netliği (CLARITY) Yasası'nı geçirmeye çağırdı. Çağrı, Graham'ın ölümüyle Senato aritmetiğinin Cumhuriyetçiler aleyhine değiştiği bir döneme denk geldi.

Trump, Truth Social paylaşımında Graham'ın yasanın büyük destekçisi olduğunu belirterek Senato'dan düzenlemeyi onaylamasını istedi. Trump ayrıca Çin ve başka birçok ülkenin bu alanın ve yapay zekanın kontrolünü ele geçirmek istediğini öne sürerek Senato'ya iki konuda da Çin'in kazanmasına izin vermeme çağrısı yaptı. Graham 71 yaşında cumartesi günü yaşamını yitirdi. Senato, ağustostaki bir aylık tatil öncesinde yalnızca birkaç haftalık mesai süresine sahip ve bu da yasa koyuculara dar bir hareket alanı bırakıyor.

Kripto piyasa yapısını ilk kez federal düzeyde düzenleyecek yasanın yeni metninin bu hafta yayımlanması ve tam Senato'da oylanabilmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi kendi sürümünü geçen yıl kabul etmiş, kilit Senato komiteleri de son aylarda kendi versiyonlarını onaylamıştı. Yasa, dijital varlık düzenlemesinin denetim yetkisinin büyük bölümünü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) devretmeyi öngörüyor.

GRAHAM'IN ÖLÜMÜYLE SENATO ÇOĞUNLUĞU 51-47'YE İNDİ

Graham'ın ölümü ve Senatör Mitch McConnell'ın hastaneye kaldırılmasıyla Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğu 51-47'ye geriledi. Bu tablo, yasanın geçmesi için gereken 60 oy eşiğine ulaşmak adına Demokratlardan ek destek gerektirebilir.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, pazartesi günü sosyal medyada Trump'ın açıklamasına katıldığını belirterek Graham'ın dijital varlıklar dahil her alanda Amerikan liderliğinin öncü kalmasına tutkuyla bağlı olduğunu söyledi. Beyaz Saray'ın kripto danışmanı Patrick Witt de yasa için artık daha fazla gecikmeye tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.

Öte yandan Graham, 2003'ten bu yana görev yaptığı Senato'da bu dönem bankacılık ya da tarım komitesinde yer almadı ve CLARITY Yasası'nı ilerleten hiçbir oy kullanmadı. Güney Carolina senatörü, 2025'te stablecoin düzenlemesi olan GENIUS Yasası lehine oy vermiş ve bir vergi raporlama kuralını geri çeken düzenlemeyi desteklemişti. Ancak CLARITY'yi doğrudan desteklediğine dair kamuya açık bir açıklaması bulunmuyor. Graham 2023'te, Senatör Elizabeth Warren ile birlikte kripto sektörü için kara para aklama karşıtı yükümlülükleri genişletecek bir yasa önerisine ortak imza atmıştı. Bu öneri o dönem birçok kripto şirketi ve sektör grubunun sert tepkisini çekmişti.

DEMOKRATLAR 1,4 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO GELİRİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yasanın önündeki başlıca engellerden biri, bir etik hükmünün metne eklenip eklenmeyeceği sorusunda düğümleniyor. İki partiden müzakereciler aylarca, başkanların, başkan yardımcılarının, Kongre üyelerinin ve diğer federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayacak hükümleri tartıştı. Konuya vakıf bir kaynağa göre mevcut yasa metni bir etik hükmü içermiyor.

Geçen hafta Connecticut Senatörü Chris Murphy, Demokrat Senato ofisleri için etik konusunu ele alan ve yolsuzluk karşıtı bir kuruluşun yönettiği bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıdaki panelistler, başkanın, üst düzey yetkililerin, eşlerinin ve çocuklarının kripto girişimlerinden kazanç sağlayamayacağını belirten bir dil çağrısında bulundu. Warren ise pazartesi günü Senato çoğunluk lideri John Thune ve azınlık lideri Charles Schumer'a yazdığı mektupta mevcut metnin ciddi kusurlar taşıdığını savundu. Warren, Senato genel kuruluna gelen kripto düzenlemesinin başkanı, başkan yardımcısını, üst düzey yetkilileri, Kongre üyelerini ve ailelerini sektörden kazanç sağlamaktan alıkoyması gerektiğini, aksi halde bunun kamu zararına açık bir kayırma olacağını belirtti.

Bu itirazların arka planında Trump'ın kripto sektörüyle bağları bulunuyor. Geçen hafta beş Demokrat senatör, Trump'ın 2025 mali beyanında kripto girişimlerinden yaklaşık 1,4 milyar dolar kazanç bildirmesini gündeme getirdi. Senato komite ve alt komitelerinin önde gelen üyeleri olan yasa koyucular, bu beyanların başkanın kazanç sağladığı sektör lehine yasa çıkarılması için Kongre'ye baskı yapmasına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti. Demokratların bir bölümü, Trump'ın memecoin projesine ve ailesinin World Liberty Financial şirketine dikkat çekiyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump kripto yasası için beklenmedik bir gerekçeye başvurdu - Son Dakika

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