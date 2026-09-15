Trump'ın İran sinyali Bitcoin'i canlandırdı - Son Dakika
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Trump'ın İran sinyali Bitcoin'i canlandırdı

Trump\'ın İran sinyali Bitcoin\'i canlandırdı
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Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın anlaşma istediğini söylemesinin ardından 79 bin 325 dolara kadar yükseldi. Tahran'dan gelen yalanlama ve petrolün 100 doların üzerinde kalması hareketi sınırlarken gözler ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankasına çevrildi.

Bitcoin pazartesi günü 76 bin 388 dolara kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Fiyat, Trump'ın Washington ile Tahran arasında yeniden görüşme ihtimaline işaret eden açıklaması sonrasında yüzde 3'e yakın yükseldi ve 80 bin dolar sınırına dayandı.

Trump, İran'ın hızlı biçimde anlaşmak istediğini savundu ve ABD'nin görüşmelere açık olduğunu belirtti. İran devlet medyası ise bu iddiayı reddetti. İki taraftan birbirini doğrulayan bir açıklama gelmemesi, diplomatik iyimserliğin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirsiz bıraktı.

ABD borsaları da Trump'ın açıklamasının ardından gün içindeki kayıplarını azalttı. Bitcoin'in aynı saatlerde toparlanması, yatırımcıların çatışmanın hafifleyebileceği ihtimaline yeniden risk alarak karşılık verdiğini gösterdi.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE KALDI

Görüşme ihtimali fiyatları rahatlatsa da enerji cephesindeki baskı sürdü. Reuters'ın aktardığına göre İran destekli grupların saldırıları, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan doğu-batı petrol hattını kullanılamaz hale getirdi. Hattın uzun süre kapalı kalmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ünü etkileyebileceği belirtildi.

Brent 108 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün fiyatı ise 103 dolar. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması enflasyon baskısını artırarak Bitcoin'deki rahatlama hareketinin karşısına yeni bir faiz riski çıkarabilir.

FED VE JAPONYA MERKEZ BANKASI RİSKİ SÜRÜYOR

Bitcoin yeniden 80 bin doların altında işlem görüyor. Binance verilerine göre fiyat son 24 saatte 77 bin 192 ile 79 bin 569 dolar arasında hareket etti. Bu tablo, 80 bin doların yakın direnç olarak kaldığını gösteriyor.

Makro tarafta ABD Merkez Bankasının faiz kararı öne çıkıyor. CME vadeli işlemlerine dayalı piyasa fiyatlamasında 25 baz puanlık artış olasılığı yüzde 89,5 düzeyinde bulunuyor. Nansen kıdemli araştırma analisti Nicolai Søndergaard, beklenen artışın büyük ölçüde fiyatlandığını ve asıl etkinin Fed'in sonraki adımlara ilişkin mesajlarından gelebileceğini belirtti.

Japonya Merkez Bankasının 17-18 Eylül toplantısı da kripto piyasası açısından ayrı bir risk taşıyor. Faizin artırılması, yenle düşük maliyetli borçlanarak kurulan pozisyonların çözülmesini hızlandırabilir ve kaldıraçlı kripto işlemlerinde satış baskısı yaratabilir.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 213 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre 83 bin doların üzerinde ya da 76 bin doların altında güçlü spot hacimle gerçekleşecek bir hareket, mevcut sıkışmanın yönünü daha güvenilir biçimde gösterecek.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın İran sinyali Bitcoin'i canlandırdı - Son Dakika

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