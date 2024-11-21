10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara'da Gerçekleşti

10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara\'da Gerçekleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10'uncu Erzurum Günleri'nin açılışında Erzurum'un kültürü ve yöresel lezzetlerini tanıttı. Etkinlik, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

21.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da 10'uncu Erzurum Günleri'nin açılışı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'un kültürü ve yöresel lezzetleri ANFA ALTINPARK Expo Center Fuar Alanı'nda başkentlilere sunuldu. 24 Kasım'a kadar devam edecek, Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 10'uncu Erzurum Günleri'nde, cağ kebapları, göğermiş peynirler, kadayıf dolmaları, İspir ve Hınıs fasulyeleri, Erzurum'un balı ve tereyağı da stantlarda yerini aldı. Erzurum Günleri'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve milletvekillerinin katıldığı törenle yapıldı.

Bakan Tunç, Erzurum'a yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel eserler kazandı Erzurum. Hastaneleriyle, üniversiteleriyle, eğitim, spor, diğer yatırımlarda yine hayvancılık, tarıma yönelik desteklerle ilerlemeye devam ediyor. Biz de adalet alanında Erzurum'a bölge adliye mahkemesi, adalet binası, yine bölge idare mahkemesi gibi eserleri kazandırmıştık. Şimdi biraz yetersiz kalmaya başladı. Erzurum büyüdükçe bu ihtiyaçlar daha da artıyor. İnşallah yeni bir adalet binasının Erzurum'a kazandırılmasıyla ilgili bir planlamamız var. ve onu hayata geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda yargı çalışanlarımız, hakim ve savcılarımızın Erzurum'a gitmeleri orada tatillerini geçirebilmeleri ve personelin eğitimiyle ilgili bir eseri Erzurum'a kazandırmak istiyoruz. Arsamız hazır. Belediye Başkanımız milletvekillerimizle de görüşüyoruz. Bir hakim evi projesini inşallah Palandöken'in eteğinde, orada hayata geçirmek ve Erzurum'un turizmine de bir katkı sağlamak istiyoruz bakanlık olarak" diye konuştu.

Bakan Tekin, gelecek hafta Erzurum'da eğitim kongresi gerçekleştireceklerini söyledi. Erzurum'a 2025 yılında tüm dünyada konuşulacak etkinliklerle sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Tekin, "Kış oyunlarında Erzurum olarak biz layıkıyla ev sahipliği yapacağız. Erzurum, hak ettiği ilgiyi görmüş olacak inşallah" dedi.

Bakanlar Tekin ve Tunç, konuşmaların ardından stantları gezdi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yılmaz Tunç, Yusuf Tekin, Erzurum, Ankara, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:29:39. #1.11#
SON DAKİKA: 10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.