10. Erzurum Günleri Açılışı Ankara\'da Gerçekleşti

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ANKARA'da 10'uncu Erzurum Günleri'nin açılışı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'un kültürü ve yöresel lezzetleri ANFA ALTINPARK Expo Center Fuar Alanı'nda başkentlilere sunuldu. 24 Kasım'a kadar devam edecek, Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 10'uncu Erzurum Günleri'nde, cağ kebapları, göğermiş peynirler, kadayıf dolmaları, İspir ve Hınıs fasulyeleri, Erzurum'un balı ve tereyağı da stantlarda yerini aldı. Erzurum Günleri'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve milletvekillerinin katıldığı törenle yapıldı.

Bakan Tunç, Erzurum'a yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel eserler kazandı Erzurum. Hastaneleriyle, üniversiteleriyle, eğitim, spor, diğer yatırımlarda yine hayvancılık, tarıma yönelik desteklerle ilerlemeye devam ediyor. Biz de adalet alanında Erzurum'a bölge adliye mahkemesi, adalet binası, yine bölge idare mahkemesi gibi eserleri kazandırmıştık. Şimdi biraz yetersiz kalmaya başladı. Erzurum büyüdükçe bu ihtiyaçlar daha da artıyor. İnşallah yeni bir adalet binasının Erzurum'a kazandırılmasıyla ilgili bir planlamamız var. ve onu hayata geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda yargı çalışanlarımız, hakim ve savcılarımızın Erzurum'a gitmeleri orada tatillerini geçirebilmeleri ve personelin eğitimiyle ilgili bir eseri Erzurum'a kazandırmak istiyoruz. Arsamız hazır. Belediye Başkanımız milletvekillerimizle de görüşüyoruz. Bir hakim evi projesini inşallah Palandöken'in eteğinde, orada hayata geçirmek ve Erzurum'un turizmine de bir katkı sağlamak istiyoruz bakanlık olarak" diye konuştu.

Bakan Tekin, gelecek hafta Erzurum'da eğitim kongresi gerçekleştireceklerini söyledi. Erzurum'a 2025 yılında tüm dünyada konuşulacak etkinliklerle sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Tekin, "Kış oyunlarında Erzurum olarak biz layıkıyla ev sahipliği yapacağız. Erzurum, hak ettiği ilgiyi görmüş olacak inşallah" dedi.

Bakanlar Tekin ve Tunç, konuşmaların ardından stantları gezdi.