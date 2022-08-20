10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor - Son Dakika
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10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor

20.08.2022 13:00
10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor

10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın bir araya getirdiği 10 ülkeden 21 ressam UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi güzellikleri resmediyor.

10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor

KARABÜK - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın bir araya getirdiği 10 ülkeden 21 ressam UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi güzellikleri resmediyor.

TÜRKSOY tarafından 22'ncisi düzenlenen Resamlar Buluşuyor etkinliği Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Saha-Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan 21 ressam "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu ilçesini tuvallerine yansıtıyor. 10 gün sürecek olan etkinlik sonunda ressamların yaptıkları tablolar için sergi açılışı gerçekleştirilecek.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Ressamlar Buluşması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türk dünyasının her bir ülkesinden ressamlar dahil ederek etkinlikler yapıyoruz. Bugün bu etkinliğin 22'ncisini UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yapıyoruz. Safranbolu'nun güzelliği, tarihi geçmişi ve bütün manzara ressamlar için çok iyi bir çalışma alanıdır. Türk dünyası coğrafyasından gelen ressamlar bu manzaraları tuvallerine yansıtacak ve biz bu tuvallerde Safranbolu'nun Türk dünyasının fırçalarla resmedilmesini dünyaya sunacağız" dedi.

Raev, bundan sonraki süreçte de Safranbolu'da etkinlikler yapmayı düşündüklerini ifade ederek, "Türk dünyasının diğer ülkelerinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan yerler olduğu gibi Safranbolu'da UNESCO'da yer alıyor. O şehirlerdeki yönetimler ile ilgili toplantı burada yapmayı düşünüyoruz. TÜRKSOY'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ülkelerin birbiri ile tanışması ve birlikte koordineli bir biçimde çalışabilmesi için güzel olacak. Türk dünyası ülkelerinin önümüzdeki yıllarda daha yakın ilişkiler kuracağı toplantının Safranbolu'da yapılıyor olması çok önemlidir" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'de ise "TÜRKSOY'a bağlı 21 farklı ülkeden ve iki ressam da ülkemizden olmak üzere önemli ressamlarını ağırlıyoruz. Ressamlar sanatçı ruhlu insanlar tabi. Safranbolu'da kültür ve sanat şehri. Biz onların fırçalarından çıkacak sonuçları çok merak ediyoruz. Onların bakış açılarıyla Safranbolu'nun değerlendirilmesi bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Köse, ressamların ortaya çıkaracağı eserleri merakla beklediklerini aktardı.

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor - Son Dakika

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