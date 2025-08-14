22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali: Don Kişot

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Don Kişot" balesiyle devam etti.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Miguel de Cervantes'in ölümsüz kahramanı Don Kişot'un renkli dünyasından ilhamla Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından iki perdelik bale sahneye taşındı.

Besteci Ludwig Minkus'un coşkulu müzikleriyle hayat bulan eser, İspanyol halk danslarının canlı ritmi, göz alıcı kostümler ve neşeli anlatımıyla sahnelendi.

Enerjisiyle öne çıkan ve sadece dansın değil, neşenin, aşkın ve hayalin sahnedeki en güçlü temsilcilerinden biri olan "Don Kişot" balesi, seyircilerden tam not aldı.

Ünlü koreograf Marius Petipa'ya ait eseri Ayşe Fidanlık ve G. Armağan Davran sahneye koydu. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İlk gecede başlıca rollerde, "Kıtri"yi Rina Murata, "Basilio"yu Kanat Nadyrbek Uulu, "Don Kişot"u Cenk T. Şahinalp, "Sancho Panza"yı İ. Boğaç Özbakır, "Gamache"ı Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Milina Fidan ve "Espada"yı Yağızhan Danış canlandırdı.

Festivalde "Don Kişot" balesi, bu akşam 21.45'te yine Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde ikinci kez seyirciyle buluşacak.