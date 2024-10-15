25. İzmir Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı

Kültür Sanat

25. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde, Altın Kedi ödülleri için yarışacak finalistler belirlendi.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Kasım'da 25'inci kez sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde 32 film finalist olarak belirlendi.

Festivale, 130 ülkeden 4 bin 222 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu.

Başvuran her bir filmi titizlikle değerlendiren festival komitesi, gösterime girecek filmleri uzun bir çalışmanın ardından seçti.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl da Akademi Ödülleri için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer aldı.

Kurmaca ve animasyon kategorilerinde birinci olarak "Altın Kedi"yi alan eserler, Oscar Ödülleri adaylığı için başvuru yapabilecek.

Bu yıl katılımın yeteri kadar gerçekleşmemesi nedeniyle deneysel kategoride yarışmalı bölüm açılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Çiğli, Karşıyaka, Konak belediyeleri ve Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde 200'ün üzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek.

Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleriyle gerçekleştirilecek.