3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

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Antalya'da düzenlenen 3'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, üç gün boyunca Yörük kültürünü tanıtıcı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçılar Tuğçe Kandemir ve Ali Aksoy'un konserleriyle coşku dolu anlar yaşandı.

16.09.2024 11:19  Güncelleme: 11:35
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3'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi

Kültür şöleni yaşanan Yörük Festivali'nde Tuğçe Kandemir'den unutulmaz konser

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali etkinliklerle dolu geçen üç günün ardından sona erdi. Türk dünyasını buluşturan festivalde Yörük kültürü tüm yönleriyle tanıtılırken, festivalde kültür şöleni yaşandı. Festivalin kapanış gecesinde ise ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir ve Ali Aksoy muhteşem konserleriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yörük kültürünün halk oyunları, müzikleri yöresel kıyafetleri, el sanatları, yemekleriyle tanıtıldığı 3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, büyük coşkuya sahne oldu. Festivalin üçüncü gününde de Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinlik sahnesinde halk oyunları ve müzik gösterileri gerçekleşti. Festival alanında gerçekleşen atlı gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Peştallı Kulübü bir kez daha nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Sporcuların at üzerinde gerçekleştirdiği okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri beğeniyle izlendi.

Gün boyu renkli etkinlikler

Festival alanında kurulan çadırlarda Yörük Dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Özerk ve Türki Cumhuriyetlerden gelen Yörükler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivale renk kattı. Festivali ziyaret edenler de gözleme, pişi, bulgur pilavı, tuluk ayranının yanı sıra birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. Çadırların önlerinde Yörük kültürünü anlatan hediyelik eşyalar da sergilendi. Ziyaretçiler alanda deve ve midilli atlara binerek alanı gezdi. Yörük Türkmen Festivalinin son gününde de etkinlik sahnesinde gün boyu birbirinden farklı etkinlikler vatandaşlarla buluştu

Katılımcılara sertifika ve plaket

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Yörük Türkmen beyleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Festivale sağladıkları katkı için teşekkür eden Arslan, "Bundan 3 yıl önce Yörük Türkmen vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu önemli festivalimizi başlattık. Şu ana kadar 158 dernekle gerçekleştirdiğimiz festivalimize toplamda 450 bin ziyaretçi katıldı. Bu festivalde sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Festivalimize kattığınız renk için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi. Arslan daha sonra festivale katılan dernek, belediye ve katılımcı ülke temsilcilerine sertifika ve plaketlerini takdim etti.

Ali Aksoy sahnesiyle coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras da festival alanında hem vatandaşlar da hem de festivale katılan Yörüklerle sohbet etti. Festival alanında kurulan stantları tek tek gezen Başkan Vekili Aras, katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılar da festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, Yörük kültürünün yaşatılmasına sağladığı katkılar için Başkan Vekili Mithat Aras nezdinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Festivalin son gün konserlerinde ise sahneye ilk olarak Türk halk müziği sanatçısı Ali Aksoy çıktı. 'Altaylardan Tuna'ya adlı şarkısıyla ünlü Ali Aksoy, güçlü sesi ve yorumuyla muhteşem bir konser verdi. İzleyenlerinde eşlik ettiği konserde sazı ve sözüyle izleyenlere hoş vakit yaşatan Ali Aksoy, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğdum. Gazipaşa Toroslarının Yörüklerinin selamlarını getirdim. Bu geceyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Tuğçe Kandemir'den muhteşem konser

Ali Aksoy'dan sonra ise sahneye Türk pop müziğinin son dönemde en çok dinlenen isimlerinin başında gelen Tuğçe Kandemir çıktı. Yörük Festivalinde sahneye çıkan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir'in sevenleri söylenen şarkılara eşlik ederek festival alanını coşturdu. Kendi şarkıları ve başka sanatçıların şarkılarını da seslendiren Kandemir, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlardan tam not aldı. Yörük kültürünün tüm renklerinin yer aldığı festivalde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden Kandemir festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ziyaretçi akınına uğradı

Gecede, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçıları Mevlüt Öz ile Ümran Özdemir'de muhteşem bir konser verdi. Mevlüt Öz ve Ümran Özdemir hareketli türküleri ile izleyenleri coşturdu. 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetlerinden 3 ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden 9 olmak üzere toplam 19 bağımsız, özerk Cumhuriyet ve ülkeden katılımın olduğu festivalde 35 belediye, 59 Yörük Türkmen Derneği, 25 geleneksel el sanatçısı katıldı. Döşemealtı ilçesinde bulunan Düzlerçamı Karaman Piknik Alanına kurulan Yörük festivali ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi - Son Dakika

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