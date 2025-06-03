38. Uluslararası İzmir Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

38. Uluslararası İzmir Festivali Başladı

03.06.2025 21:54
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İKSEV tarafından düzenlenen festival, açılış konserinde Tuncay Yılmaz ve Emre Elivar'ı bir araya getirdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, "Virtüözlerden Baroktan Romantiğe" adlı konserle sanatseverlerle buluştu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen açılış konserinde, devlet sanatçısı keman virtüözü Tuncay Yılmaz ile piyanist ve eğitmen Emre Elivar sahne aldı.

Konser, Johann Sebastian Bach'ın keman ve piyano için 4 numaralı sonatıyla başladı. Program Richard Strauss'un keman ve piyano sonatıyla devam etti.

Etkinlik, Fritz Kreisler'in "Schön Rosmarin", "Liebesleid" ve "Liebesfreud" adlı eserleriyle sona erdi.

Uzun yıllar birlikte çalışan sanatçıların festival için hazırladığı program, sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

"Gençlerin festivallerde yer alması çok kıymetli"

Açılış konseri öncesinde piyanist ve eğitmen Emre Elivar, AA muhabirine, köklü bir festivalin açılışında sahne almanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Konserin hem sanatsal hem de kişisel açıdan anlam taşıdığını belirten Elivar, şöyle konuştu:

"İzmir'de uzun süredir sahne almamıştım. Bu konser bir nevi özlem giderme olacak. AASSM'nin akustiği ve atmosferi harika. Burada çalmak büyük bir mutluluk. 2019 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum ve Bursa'da eğitmenlik yapıyorum. Genç müzisyenlere elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gençlerin erken yaştan itibaren sahneye çıkma tecrübesi edinmeleri, bu şanslara sahip olmaları çok önemli. Eğitim süreci yorucu oluyor ama bana enerji veriyor."

Kemancı Tuncay Yılmaz ise doğup büyüdüğü kentte festivalin açılışında sahne almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Yılmaz, "İKSEV'in daveti üzerine 38. Uluslararası İzmir Festivali açılış konserinde yer almak bir onur. Sevgili dostum Emre Elivar ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz ve müzikal birlikteliğimiz var. AASSM Türkiye'nin en iyi akustiğine sahip salonlarından biri. Burada sahne almak gurur verici." diye konuştu.

Festival kapsamında, Memet Baydur'un yazdığı, Serkan Budak'ın yönettiği "Yalancının Resmi" adlı oyunun prömiyeri 4 Haziran'da İzmir Devlet Tiyatrosunda yapılacak.

Festival, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Ege Üniversitesi, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul Polonya Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu, İzmir İtalya Konsolosluğu ve Goethe Enstitüsü İzmir işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 38. Uluslararası İzmir Festivali Başladı - Son Dakika

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