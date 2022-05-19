45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

19.05.2022 20:43
45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

Giresun'da 45'incisi düzenlenen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun'da 45'incisi düzenlenen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun Belediyesince bu yıl 19-23 Mayıs tarihleri arasında organize edilen etkinlik, festival yürüyüşü ile başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar, Yeniyol mevkisinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından festival ateşi yakıldı.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, bugün hem Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin başlangıcının kutlandığını söyledi.

Ünlü, festivalin hem şehre hem de şehrin tanıtımına vesile olacağını, eski geleneklerin de yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Başkan Şenlikoğlu da uzun bir pandemi sürecinin ardından festivalinin yeniden coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Festival kapsamında yarın Giresun Adası'nın karşısındaki Aksu Deresi,nin Karadeniz'e döküldüğü alanda gelenekler sembolize edilecek. İnanışa göre festivale katılanların tuttukları dileklerin gerçekleşmesi için 3 kez saç ayağın üzerinden atlayıp, sorunlardan kurtulmak için "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift 1 tek taş atması gerekiyor.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 23 Mayıs'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Kırıkkale'de 'gençlik konseri' Kırıkkale'de 'gençlik konseri'
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Festival, Giresun, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:26 Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 20:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement