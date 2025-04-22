485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl "Dolu Dolu Festival" sloganıyla düzenlenen 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı.

Festival kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen Ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" konulu resim sergisinin açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa denilince akla gelen mesir macununun tarihi bir derinliği olduğunu söyledi.

Özkan, 5 asırlık geleneği yaşatılan festivalin aynı zamanda sağlık ve kamu sağlığı hizmeti olduğuna dikkati çekerek, "Mesir bir yönüyle şehrimizin ve bütün toplumumuzun, bütün insani değerlerinin kaynaşmasını simgeler. Bu kaynaşmaya gerçekten de çok ihtiyacımız var. İnsani değerlerin paylaşılması, bütün dünyada barışın hakim olması, memleketimizin sulh ve selamette istikrar içinde istikamet üzere geleceğe adım atması önemli." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, festivalin açılışını sergiyle yaptıklarını belirterek, mesir macunu festivalinin sadece bir saçım töreninden ibaret olmadığını, hafta boyunca şehirde kültür, sanat, gastronomi, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından 22 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde açık kalacak ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" başlıklı resim sergisi kurdele kesimiyle açıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, belediye bürokratları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.