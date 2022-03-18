5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi - Son Dakika
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5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi

18.03.2022 10:52

Sivas'ta cezaevinde kadın mahkumlar tarafından üretilen, özellikleri ile ünü dünyaya yayılan Sivas halısı dokumacılığı pandemi nedeniyle durma noktasına geldi. Siparişi verip 5 yıl beklemek zorunda kalanların halıları pandemi engeline takılıp üretim durmuş vaziyette.

Sivas'ta cezaevinde kadın mahkumlar tarafından üretilen, özellikleri ile ünü dünyaya yayılan Sivas halısı dokumacılığı pandemi engeline takıldı.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

6 METREKARELİK HALI 10 BİN LİRA

Metre karesinde 360 bin ilmek bulunan Sivas halısı, dokumasında kullanılan iplik ve keskin renkleri ile dikkat çekerken tek bir halının dokunması tam 1 yıl sürüyor. 6 metrekare büyüklükteki bir halının satış bedeli ise işçiliğine göre 5 ila 10 bin TL arasında.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

PANDEMİ NEDENİYLE ÜRETİMİ DURDU

Sivas halısına sahip olmak isteyen bir kişi sipariş verdikten sonra tam 5 yıl beklemek zorunda kalırken pandemi, bu halıya sahip olmak isteyenlerin işini biraz daha zorlaştırdı. Pandemi tedbirleri nedeniyle cezaevinde son bir yıldır halı üretimi durdu. Üretim durunca siparişlerin teslim süreleri de sarktı.

Sipariş veren 5 yıl beklemek zorunda kalıyordu! Sivas halısının üretimi pandemi nedeniyle durdu

KURSU AÇILACAK

Öte yandan Sivas Halk Eğitimi Merkezi önümüzdeki aylarda açacağı Sivas Halısı Dokumacılığı kursları ile Sivas Halısı üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

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Pandemi, Sivas, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi - Son Dakika
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