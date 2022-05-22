9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti

22.05.2022 20:40
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sona erdi.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta açılan ve merhum şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevi kitapseverlerle buluştu. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen fuarı 387 bin 739 kişi ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Fuar Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitapla yoğurulmanın kitapla hemhal olmanın meşgalelerin en güzeli olduğunu anlatan Şahin, "Malatya böyle bir meşgaleyle hemhal oldu. Bu çok kıymetli. İnsanlar kitapla buluştu, fikir ürettiler, fikir üzerinde kafa yordu. Kitap fuarları çok kıymetli. Fuar iyi bir şekilde neticelendi. İnşallah yine Malatya'nın gündemine kitabı, okumayı, ilimi, irfanı, hikmeti yerleştiririz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise okumanın önemine dikkati çekerek, bu anlamda kitap fuarlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Fuarı bugün sonlandırdıkların belirten Gürkan, "Fuarcılık Genel Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre 9 gün içerisinde yaklaşık 387 bin ziyaretçi oldu. Burada ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyemiz tarafından okuma imkanı olmayan çocuklara her türlü imkanı sağladık, kitap kuponu verdik. Anne baba olarak da kitap okutmamız gerekiyor. Her türlü kitabı okuyun derim. Kitabın iyisi kötüsü olmaz." diye konuştu.

Programda kentin yazın ve kültür hayatına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve diğer ilgililer de katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Malatya, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement