9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nı 387 bin kişi ziyaret etti

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta açılan ve merhum şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarda, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevi kitapseverlerle buluştu. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen fuarı 387 bin 739 kişi ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Fuar Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitapla yoğurulmanın kitapla hemhal olmanın meşgalelerin en güzeli olduğunu anlatan Şahin, "Malatya böyle bir meşgaleyle hemhal oldu. Bu çok kıymetli. İnsanlar kitapla buluştu, fikir ürettiler, fikir üzerinde kafa yordu. Kitap fuarları çok kıymetli. Fuar iyi bir şekilde neticelendi. İnşallah yine Malatya'nın gündemine kitabı, okumayı, ilimi, irfanı, hikmeti yerleştiririz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise okumanın önemine dikkati çekerek, bu anlamda kitap fuarlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Fuarı bugün sonlandırdıkların belirten Gürkan, "Fuarcılık Genel Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre 9 gün içerisinde yaklaşık 387 bin ziyaretçi oldu. Burada ilçe belediyeleri ve Büyükşehir belediyemiz tarafından okuma imkanı olmayan çocuklara her türlü imkanı sağladık, kitap kuponu verdik. Anne baba olarak da kitap okutmamız gerekiyor. Her türlü kitabı okuyun derim. Kitabın iyisi kötüsü olmaz." diye konuştu.

Programda kentin yazın ve kültür hayatına katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve diğer ilgililer de katıldı.