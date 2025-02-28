9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen '9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nü kazanan deneme yazarları ve eserleri açıklandı. Ödül töreni 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

28.02.2025 15:33
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'9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen '9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne layık görülen deneme yazarları ve eserleri, düzenlenen basın duyurusu etkinliğinde açıklandı. Ödüller, 9 Mart tarihinde düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

Türk edebiyatında deneme türünün özgün vr seçkin yazarlarından Vedat Günyol' un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla, Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı desteği ile 2024 yılında düzenlenen '9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nün sonuçları belli oldu. Ödüle layık bulunan deneme yazarları ve eserleri düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Kartal Neptün Gezegen Kafe'de düzenlenen duyuruya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü yürütme kurulu üyeleri katıldı. Edebiyatçı Adil İzci, okuduğu basın duyurusu ile ödüle layık bulunanları açıkladı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Ne mutlu ki Vedat Günyol ile yaşama şansı bulmuş, birlikte vakit geçirmiş, sohbetler gerçekleştirmiş üstatlarla yan yanayız. Aynı zamanda edebiyat ve yazın alanında yaptığımız tüm faaliyetler ile, 2025 yılını, '2025 Vedat Günyol Edebiyat Yılı' olarak ilan ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vedat Günyol ülkenin en önemli kalemlerinden biri, deneme dendiğinde ilk akla gelen isimdir. Kartal Beeldiyesi olarak nesilden nesile aktarılması için öncü olmaya çalışıyoruz" dedi.

31 deneme yazarının başvuruda bulunduğu yarışmada, 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nü Türkçe'nin Sol Anahtarı isimli eseriyle Hüseyin Ferhad, Seçici Kurul Özel Ödülü'nü Uzun Lafın Kısası eseriyle Mehmet Serdar, Genç Deneme Yazarı Ödülü'nü Ölümsüz Olmaya Değmez eseriyle Bülent Ayyıldız kazandı. Ödüller, 9 Mart Pazar günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören ile sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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