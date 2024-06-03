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AB Büyükelçileri Sagalassos Antik Kenti'nde bir araya geldi

BURDUR - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının Avrupa'ya tanıtılması amacıyla Avrupa Birliği'ne bağlı 18 ülkenin büyükelçileri ve ailelerinin katılımıyla Sagalassos Antik Kenti gezisi düzenlendi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Psidia Antik Kenti'nin Başkenti Sagalassos Antik Kenti'ni gezen heyete Sagalassos kazı başkanı Peter Talloen tarafından şehrin yerleşimi, tarihi ve kazı çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Sagalassos Antik Kenti'nin en önemli eserlerinden biri olan Antoninler Çeşmesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çektiren heyet daha sonra Aşk Çeşmesi'nden su içti.

Gezi'nin ardından büyükelçilere Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Belen Gürkaynak tarafından Sagalassos Antik Kenti'nden çıkarılan kaynaklarda bulunan tariflerden hazırlanan 6 çeşit ikram sunumu gerçekleştirildi.

Gezi programının ardından konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut tercüman eşliğinde yaptığı açıklamada; "Ben ilk defa geldim buraya, çok etkileyici bulduğumu söylemek isterim. Bugün ki bu harika ziyaret çerçevesinde bizlere rehberlik eden profesörlerimize de teşekkür ediyoruz. Bizler bugün buradayız çünkü bu ziyareti gerçekleştirmek hepimizin ortak fikriydi. Sevgili meslektaşım Belçika Büyükelçisi Paul'da, kendisi aynı zamanda Belçika'yı temsil ettiği gibi dönem başkanlığını da üsteleniyor. Bu gezinin güzel bir fikir olacağını düşündük. Çünkü Paul burada Belçika için de önemli çalışmalar yürütüyor. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Hem bizi davet ettiği için hem bizi buraya getirdiği için." dedi.

Belçika Büyükelçisi Paul Huynen ise tercüman eşliğinde yaptığı konuşmada; " Burada yaklaşık 25 yıldır kazı devam ediyor. Kazı Türk arkeologlarla birlikte yürütülüyor. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. Bugün ayrıca kazıların daha da geliştirileceğini duyduk. Bu da çok iyi çünkü daha fazla kalıntı ortaya çıkarılabilecek bu sayede. Dolayısıyla burada yapılan yatırım devam ediyor." şeklinde konuştu.

Burdur Valisi Türker Öksüz ise; "Burdur hakikaten hem antik şehirleriyle, tarihi konaklarıyla, tarım ve hayvancılığıyla ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Biz Sagalassos Antik Kenti'nin yanında Kibyra, Kremna gibi antik kentlere de sahip olduğumuzdan kendimizi kültürel zenginliğe sahip bir şehir olarak görüyoruz. 1700'lü yıllarda açığa çıkarılmaya başlayan ve 1989 yılından itibaren kazıya başlanan Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının geldiği aşamayı memnuniyetle karışlamakla birlikte bundan sonra bu kazı faaliyetini daha da hızlandırarak bu kültürel mirası bir an önce ortaya çıkarmak ve tüm insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile inşallah hep birlikte bu kültürel mirası gelecek nesillere taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

Konuşma ve ikramların ardından geziye katılanlara hediye takdiminde bulunuldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut başkanlığında gerçekleştirilen geziye Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç Büyükelçileri ile Burdur Valisi Türker Öksüz, Milletvekili Adem Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ile Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu katıldı.