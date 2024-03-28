Abant Gölü Milli Parkı\'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti.
Araç çarpması veya avcıların vurması gibi nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirilerek sergilenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünce 2013 yılının haziran ayında Abant Gölü Milli Parkı'nın girişindeki Ziyaretçi Tanıtım Merkezi bünyesinde müze oluşturuldu.
"Yaban hayatı müzesi"nde ilk yıllarda 2 ayı, 3 karaca, 1 atmaca, 2 şahin ve 2 gelincik tahnit edilerek sergilenmeye başlandı.
Aradan geçen 10 yıl içinde bölgede ölen farklı türlerdeki hayvanlar da tahnit işleminin ardından müzede sergilendi.
Türkiye'nin dört bir tarafından her yaştan ziyaretçi, Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettikten sonra müzeye gelerek yaban hayvanları hakkında bilgi sahibi oluyor.
Yaban yabanlarının tahnit edilmiş hallerinin sergilendiği müzede, gelecek nesillere hayvanları koruma bilincinin ve doğa sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.
Ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvanın bulunduğu müze, 10 yılda 5 milyon 760 ziyaretçiyi ağırladı.
"İnsanlar hayvanları gördüklerinde şaşırıyorlar"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine, her yaştan ziyaretçinin müzede tahnit edilmiş hayvanları yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.
Yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin bilgi veren Gözler, "Bu hayvanlar gizemli hayvanlar. Doğada görmek çok zor veya imkansız. Yaban hayvanlarını ziyaretçilere tanıtmak, aynı zamanda doğa sevgisi aşılamak, biyolojik çeşitliliğe saygı duyulmasını geliştirmek maksadıyla burası oluşturuldu." diye konuştu.
Gözler, müzede yaban hayvanlarının tahnitlerinin yanı sıra Bolu ve çevresinin doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve kültürüyle ilgili eser ve materyallerin olduğunu belirterek, "Taş türleri, kelebekler, Mudurnu Evi gibi mimari öğeler, ismini Abant Gölü'nden alan Abant alası dediğimiz endemik alabalık türü de burada sergileniyor." dedi.
Müzeyi insanların ilgisini çekecek şekilde donattıklarını dile getiren Gözler, "İnsanlar, hayvanları gördükleri zaman doğada rastlamadıkları için şaşırıyor. Burada devasa nitelikteki ayıyı, büyük kızıl geyikleri gördükleri zaman enteresan geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan çocuklar ve vatandaşların bazen tedirgin oldukları da oluyor. Bu hayvanlar, her zaman göremedikleri için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.
"Canlı gibi duruyorlar"
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Polat Boyraz da müzeyi çok beğendiğini söyledi.
Müzede çok sayıda tahnit hayvanı görme imkanı bulduklarını belirten Boyraz, "Güzel bir müze. Bu tür hayvanları bilmeyen misafirlerin burada görmesine vesile oluyor. Canlı gibi duruyorlar." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Yazar Sıtkı Aslanhan'ı konuk etti. Aslanhan'ın Ramazan, Aile ve Çocuk adlı söyleşisi izleyiciler tarafından beğenildi.
Düzce Üniversitesi'nde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Türk Tasavvuf Müziği konserinde, tasavvuf eserleri seslendirildi. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi. Konserde Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Dekan, akademik ve idari personel ile öğrenciler de yer aldı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Ramazan şenliklerine 7'den 70'e birçok kişi katıldı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları ve karışık Türk müziği ile devam eden programlar büyük ilgi gördü. Rektör Fuat Erdal, Ramazanın bereketiyle birlik ve dostluğun pekiştirildiği zamanlarda bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.
Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsamettin Yasar Merkez Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası dolaysıyla, 'Müzik Etkileşimli Kitap Okuma' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici piyano, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akbulut Bilici ise yan flüt ile katıldı. Etkinlikte kitap okumanın önemi müzikle vurgulanarak, dinleyiciler müzik eşliğinde kitap okudu ve verimli bir okuma ortamı oluşturulması hedeflendi.
Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.
Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde Dünya Tiyatro Gününe özel 'Ziyafet Sofrası' oyunu sahnelendi. Bağcılar sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmeni ve oyuncular Filistin'e bağışta bulundu. Etkinlikler, Kadir Topbaş Halk Sarayı ile Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. 'Ziyafet Sofrası' komedi oyunu Hüdayi Dergahı'na gelen iki sarhoşun hikayesini anlatıyor.
Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı İzmir Atatürk Lisesi mezunlar derneği tarafından düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda, Hanri Benazus'un değeri ve iz bırakma gücü vurgulandı.
Tasavvuf müziği sanatçısı ve akademisyen Ubeydullah Sezikli, Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Sohbetleri' programına konuk oldu. Sezikli, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda gerçekleşen etkinlikte, ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve maneviyatına uygun bir şekilde geçirmek için sevilen ilahileri ve Naat-ı Şerifleri seslendirdi.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.
Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Bimarhane' isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı. Merkez, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği modern bir mekandır.
Sizin düşünceleriniz neler ?