Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Abant Gölü Milli Parkı\'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.

28.03.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti.

Araç çarpması veya avcıların vurması gibi nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirilerek sergilenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünce 2013 yılının haziran ayında Abant Gölü Milli Parkı'nın girişindeki Ziyaretçi Tanıtım Merkezi bünyesinde müze oluşturuldu.

"Yaban hayatı müzesi"nde ilk yıllarda 2 ayı, 3 karaca, 1 atmaca, 2 şahin ve 2 gelincik tahnit edilerek sergilenmeye başlandı.

Aradan geçen 10 yıl içinde bölgede ölen farklı türlerdeki hayvanlar da tahnit işleminin ardından müzede sergilendi.

Türkiye'nin dört bir tarafından her yaştan ziyaretçi, Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettikten sonra müzeye gelerek yaban hayvanları hakkında bilgi sahibi oluyor.

Yaban yabanlarının tahnit edilmiş hallerinin sergilendiği müzede, gelecek nesillere hayvanları koruma bilincinin ve doğa sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvanın bulunduğu müze, 10 yılda 5 milyon 760 ziyaretçiyi ağırladı.

"İnsanlar hayvanları gördüklerinde şaşırıyorlar"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine, her yaştan ziyaretçinin müzede tahnit edilmiş hayvanları yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin bilgi veren Gözler, "Bu hayvanlar gizemli hayvanlar. Doğada görmek çok zor veya imkansız. Yaban hayvanlarını ziyaretçilere tanıtmak, aynı zamanda doğa sevgisi aşılamak, biyolojik çeşitliliğe saygı duyulmasını geliştirmek maksadıyla burası oluşturuldu." diye konuştu.

Gözler, müzede yaban hayvanlarının tahnitlerinin yanı sıra Bolu ve çevresinin doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve kültürüyle ilgili eser ve materyallerin olduğunu belirterek, "Taş türleri, kelebekler, Mudurnu Evi gibi mimari öğeler, ismini Abant Gölü'nden alan Abant alası dediğimiz endemik alabalık türü de burada sergileniyor." dedi.

Müzeyi insanların ilgisini çekecek şekilde donattıklarını dile getiren Gözler, "İnsanlar, hayvanları gördükleri zaman doğada rastlamadıkları için şaşırıyor. Burada devasa nitelikteki ayıyı, büyük kızıl geyikleri gördükleri zaman enteresan geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan çocuklar ve vatandaşların bazen tedirgin oldukları da oluyor. Bu hayvanlar, her zaman göremedikleri için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Canlı gibi duruyorlar"

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Polat Boyraz da müzeyi çok beğendiğini söyledi.

Müzede çok sayıda tahnit hayvanı görme imkanı bulduklarını belirten Boyraz, "Güzel bir müze. Bu tür hayvanları bilmeyen misafirlerin burada görmesine vesile oluyor. Canlı gibi duruyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Abant, Bolu, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sultangazi Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı
    14:32 Sultangazi Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Yazar Sıtkı Aslanhan'ı ağırladı

    Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Yazar Sıtkı Aslanhan'ı konuk etti. Aslanhan'ın Ramazan, Aile ve Çocuk adlı söyleşisi izleyiciler tarafından beğenildi.

  • DÜ'de Türk Tasavvuf Müziği Konseri Gerçekleştirildi
    14:09 DÜ'de Türk Tasavvuf Müziği Konseri Gerçekleştirildi

    Düzce Üniversitesi'nde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Türk Tasavvuf Müziği konserinde, tasavvuf eserleri seslendirildi. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi. Konserde Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Dekan, akademik ve idari personel ile öğrenciler de yer aldı.

  • Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Ramazan Şenlikleri Yoğun İlgi Gördü
    13:22 Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Ramazan Şenlikleri Yoğun İlgi Gördü

    Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Ramazan şenliklerine 7'den 70'e birçok kişi katıldı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları ve karışık Türk müziği ile devam eden programlar büyük ilgi gördü. Rektör Fuat Erdal, Ramazanın bereketiyle birlik ve dostluğun pekiştirildiği zamanlarda bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

  • Amasya Üniversitesi'nde Müzik Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
    13:15 Amasya Üniversitesi'nde Müzik Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

    Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsamettin Yasar Merkez Kütüphanesi'nde 60. Kütüphane Haftası dolaysıyla, 'Müzik Etkileşimli Kitap Okuma' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici piyano, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akbulut Bilici ise yan flüt ile katıldı. Etkinlikte kitap okumanın önemi müzikle vurgulanarak, dinleyiciler müzik eşliğinde kitap okudu ve verimli bir okuma ortamı oluşturulması hedeflendi.

  • Beykoz Belediyesi tarafından denize sıfır bir konumda kurulan Yalı Kütüphanesi hizmete açıldı
    13:05 Beykoz Belediyesi tarafından denize sıfır bir konumda kurulan Yalı Kütüphanesi hizmete açıldı

    Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.

  • Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde Dünya Tiyatro Gününe özel 'Ziyafet Sofrası' oyunu sahnelendi
    13:05 Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde Dünya Tiyatro Gününe özel 'Ziyafet Sofrası' oyunu sahnelendi

    Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde Dünya Tiyatro Gününe özel 'Ziyafet Sofrası' oyunu sahnelendi. Bağcılar sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmeni ve oyuncular Filistin'e bağışta bulundu. Etkinlikler, Kadir Topbaş Halk Sarayı ile Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. 'Ziyafet Sofrası' komedi oyunu Hüdayi Dergahı'na gelen iki sarhoşun hikayesini anlatıyor.

  • Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı düzenlendi
    13:05 Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı düzenlendi

    Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı İzmir Atatürk Lisesi mezunlar derneği tarafından düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda, Hanri Benazus'un değeri ve iz bırakma gücü vurgulandı.

  • Ubeydullah Sezikli Ramazan Sohbetleri Programında
    12:29 Ubeydullah Sezikli Ramazan Sohbetleri Programında

    Tasavvuf müziği sanatçısı ve akademisyen Ubeydullah Sezikli, Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Sohbetleri' programına konuk oldu. Sezikli, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda gerçekleşen etkinlikte, ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve maneviyatına uygun bir şekilde geçirmek için sevilen ilahileri ve Naat-ı Şerifleri seslendirdi.

  • Tolga Örnek'in yönettiği 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyonda
    12:27 Tolga Örnek'in yönettiği 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyonda

    Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.

  • Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını açtı
    12:19 Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını açtı

    Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Bimarhane' isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı. Merkez, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği modern bir mekandır.


14:14 AK Parti yönetimindeki Bursa’nın CHP’ye geçeceği iddiası AK Parti yönetimindeki Bursa'nın CHP'ye geçeceği iddiası
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
13:48 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu’nun kuaförünü dolandırdığı iddiası Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu'nun kuaförünü dolandırdığı iddiası
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’e karşı şikayetinden vazgeçti Dilan Polat, Nez Demir'e karşı şikayetinden vazgeçti
13:40 Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Yangında bulunan cesetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
13:14 Simpsonlar yine mi bildi Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi Simpsonlar yine mi bildi? Filmdeki görüntünün Baltimore köprüsüne ait olduğu iddia edildi
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
12:43 Ronaldo’nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım Ronaldo'nun servet değerindeki yeni aracını görmeniz lazım
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyla ilgilenirken altınlarını çaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 14:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement