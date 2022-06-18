Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu - Son Dakika
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Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu

18.06.2022 18:04
Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu

Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz" "Umuyoruz ki bu kazılarda yeni tohumlar, yeni bulgulara ulaşırız" Adana Yüreğir'de bulunan Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda 3 bin yıl...

Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:

"Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz"

"Umuyoruz ki bu kazılarda yeni tohumlar, yeni bulgulara ulaşırız"

ADANA - Adana Yüreğir'de bulunan Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda 3 bin yıl öncesine ait üzüm, mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumları bulundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine Misis Mahallesi'nde 2012 yılından itibaren Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor. Roma Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'agata ile Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri bilimsel danışmanlığında, kazı ekibinde yer alan İtalyan ve Türk uzmanlar tarafından sürdürülen kazıda 3 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen tohumlar bulundu. Bulunan tohumlar Misis Höyüğü Kazı Evi'nde inceleniyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de kazı alanına gelerek bulunan tohumları inceledi, kazı heyetinden bilgi aldı.

"3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, "Şuanda Türkiye tarihinin en önemli lokasyonlarından bir tanesi olan Misis'deyiz. Misis Höyüğü ve Misis Köprüsü civarındaki yerlerde belediyemiz katkılarıyla birlikte çok ciddi kazılar yapılıyor. Bu kazılarda çok ciddi arkeolojik bulgulara ulaştık. Burası 8 bin yıldır hayatın kesintisiz devam ettiği bir yer. Bu yılda İtalyan kazı ekibimiz tarafından çok heyecan verici bulgulara ulaştık. 3 bin yıl öncesine ait üzüm tohumu bulundu. Tabi bu üzüm tohumları üzüm çekirdekleri nispeten karbonlaşmış ve niteliğini yitirmişte olsa, 3 bin yıl önce burada üzüm ticaretinin, üzüm ekiminin yapıldığını gösteren önemli bir bulgudur. Ayrıca mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumlarına ulaşıldı. Şuanda bende çok heyecanlıyım" dedi.

"Tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz"

Bulunan tohumlar ekilmeye uygun olmadığını ama buna rağmen bölgede 3 bin yıldan beri bu ürünlerin ekiminin yapıldığını kaydeden Kocaispir, "Bu tohumlar Ceyhan Nehri boyunca limanların olduğu ve bu ürünlerin ticaretinin yapıldığını ortaya koyuyor. Kazılarımız eylül ve ekim ayında devam edecek. Umuyoruz ki bu kazılarda yeni tohumlar, yeni bulgulara ulaşırız. Arkeolojik bulgular heykellerden ibaret değildir. O dönemlerde insan hayatının nasıl aktığını öğrenmemiz içinde bu tohumlar çok önemli. Bu tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz. Bakanlığımız tohumları değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde tarımın tarihi bakımından bize ufuk açacaktır. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde bilim insanları yapacaktır" diye konuştu.

Kazının bilimsel danışmanı Prof. Dr. Giovanni Salmeri, arkeolojik kazıların sadece heykelden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Arkeoloji insan hayatını bilmektir. Bizim yaptığımız kazılarda toprak içindeki tohumları bulduk. Analizler yaptık. Bizler 3 bin 4 bin yıl önce Çukurova'daki hayatı bilmek istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, Arkeoloji, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 3 bin yıl öncesine ait tohumlar bulundu - Son Dakika
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