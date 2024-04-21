Adana'da Seyhan Nehri üzerinde korteji düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Seyhan Nehri üzerinde korteji düzenlendi

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Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde Seyhan Nehri üzerinde su korteji düzenlendi. Kano ve deniz motorlarının oluşturduğu kortej vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

21.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:44
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Adana'da Seyhan Nehri üzerinde korteji düzenlendi

ADANA - Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde Seyhan Nehri üzerinde su korteji düzenlendi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının son gününde Seyhan Nehri üzerinde su korteji düzenlendi. Kano ve deniz motorlarının Seyhan Nehri üzerinde oluşturduğu kortej vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, deniz motorlarının gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti.

Kortejin yanı sıra, nehir üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekilerek çeşitli gösterilerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da nehir üzerinde bulunan platforma çıkarak halk oyunları ekibi ile birlikte çiftetelli oynadı.

"Festival için Ankara'dan geldik"

Karnavala Ankara'dan katıldığını ve ilk kez Adana'ya geldiğini belirten Aynur Günday, "Sırf bu festival için arkadaşlarımızla birlikte geldik. Çok keyif aldık, gerçekten inanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz şu an. Gerek yiyecekler olsun, görsel açıdan da öyle. Adana'yı çok sevdik" dedi.

Festivale de ilk kez katıldığını belirten Günday, artık her sene festival tarihlerini takip edeceğini söyledi. Su kortejini de yerinde takip etme fırsatını yakalayan Günday, "Son gün olduğu için sanırım bu görsel şölen. Muhteşem şekilde, izliyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz su sporlarında gelişirse bu spor daha da keyifli olacaktır"

Karnavala Ankara'dan katılan bir başka katılımcı Funda Çetin ise, "Gayet güzel, renkli ve keyifli. Uzun zamandır gelmek istiyorduk ama bu sene daha çok duyuruları yapıldı. Biz de ailece keyifli bir şekilde geldik ve keyfini çıkarıyoruz" sözlerine yer verdi.

Su kortejinin bir benzerine geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de denk geldiğini kaydeden Çetin, "Eskişehir'de 19 Mayıs gösterilerine denk gelmiştik orada da yapılmıştı. Burada da yapılması çok güzel. Denizin, kanalın olduğu yer ayrı bir güzel zaten. Su sporlarıyla da inşallah gençlerimiz daha çok ilgilenirse ve gelişirse daha da keyifli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Adana\'da Seyhan Nehri üzerinde korteji düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Seyhan Nehri üzerinde korteji düzenlendi - Son Dakika

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