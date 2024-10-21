Adana Lezzet Festivali'ne 800 Bin Katılım - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Lezzet Festivali'ne 800 Bin Katılım

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 800 binden fazla kişi katıldı, 3.7 milyar lira harcandı.

21.10.2024 16:21
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 8'inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 800 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Vali Köşger, 17-20 Ekim'de "Kökleriyle Adana" temasıyla Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivale ilişkin değerlendirme yaptı.

Organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Köşger, "Festival boyunca Adana'mızda bulunan otellerdeki 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu." ifadesini kullandı.

Festivale 800 binden fazla kişinin katıldığını bildiren Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yılki festival, kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3,7 milyar liralık bir ekonomik değerden bahsedebiliriz."

Köşger, etkinliğin Adana'nın turizmine büyük katkı sağladığını işaret ederek, "Şehrimiz yemek kültürüyle, gastronomi turizminde önemli bir marka değeri. Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hususta bölge belediye başkanlarımızın da destekleri büyük. Onlara verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kadın kooperatifleri ve belediyelerin stantlarının da yer aldığı festival alanında 76 stantta satış yapıldığını kaydeden Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene festivalimizde yaklaşık 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi. 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'miz, hem Adana halkının misafirperverliği hem firmalarımızın özeni hem de festivalimize destek verenlerin emeğiyle gönüllerde de iz bırakan bir festival oldu. Festival kültürünü özümsemiş bir şehir olarak bu etkinliğimizi de yüz akıyla tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu festival, bir Adana markası olarak çok daha uzun yıllarca lezzet serüvenini emin adımlarla sürdürecek."

Vali Köşger, festivalin düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlar ile organizasyonu sahiplenen vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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