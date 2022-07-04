Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

04.07.2022 16:37
Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı

"43. Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "buse jamp" ve "wingsuit (yarasa atlayışı)" sporcuları Fransız Julien Millot, Avusturalyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny, "Cennete Açılan Kapı"dan atlayış yaptı.

"43. Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "buse jamp" ve "wingsuit (yarasa atlayışı)" sporcuları Fransız Julien Millot, Avusturalyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny, "Cennete Açılan Kapı"dan atlayış yaptı.

Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği şenliklerde, dünyanın önde gelen ekstrem sporcuları, 2 bin 200 rakımda "buse jamp" yaptı.

Özel yaptırdıkları at, örümcek adam kıyafetleri ve Türk bayrağıyla atlayış yapan sporcular, Gaban bölgesinde 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

"Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan atlama rampasından ilk atlayışı at kostümlü kıyafetiyle Fransız Julien Millot yaptı.

Kendini boşluğa bıraktıktan sonra paraşütünü açan Millot, bir süre kayalıkların arasında paraşütle dolaştıktan sonra ilçenin üstünde tur atıp Karasu Nehri yanındaki ağaçlık alana indi.

Kayalıkların üstünde ve tırmanış yapılan alana çıkış için kullanılan patika yolda heyecanla bekleyenlerin alkışları arasında ikinci atlayışı ise örümcek adam kıyafeti giyinen Avusturalyalı Ryan Granny yaptı.

Rampanın ön kısmına yavaş yavaş yürüyerek gelen Avusturalyalı ekstrem sporcusu Cameron Tracey Smith ise atlama yapmadan önce bir süre arkadaşlarının iniş yapmasını bekledi.

Sempatik hareketleri ve Türkçe konuşması nedeniyle yöre halkının kendisine, "Abbas Yolcu" ismini koydukları Smith, atlayışını Türk bayrağı açarak yaptı.

Türk bayrağı ile alandakilerin üstünden geçerken herkesin alkışladığı Smith, daha sonra ilçe semalarında ve Karasu Nehri üstünde tur atarak indi.

Etkinliği Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile çok sayıda davetli izledi.

YORUMLAR
500
Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
Kaynak: AA

Kaymakamlık, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:43:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement