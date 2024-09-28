Afyon'da Dev Lokum Rekoru! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Afyon'da Dev Lokum Rekoru!

Afyon\'da Dev Lokum Rekoru!

GastroAfyon Festivali'nde 114.70 metre uzunluğunda lokum yapılarak Guinness Rekoru kırıldı.

28.09.2024 11:01
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GASTRONOMİ şehri Afyonkarahisar'da bu yıl altıncısı düzenlenen GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde tarihi bir rekor kırıldı. GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde Afyon Lokumu tam 114 metre 70 santim uzunluğunda yapılarak Guinness Rekorlar Kitabına Girmeye hak kazandı.

Afyon Valiliği, Afyon Belediyesi ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve 40 ülkenin katılım sağladığı Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 40 ülkenin katılımı ile başladı. Afyon Himaret Camisi önünde bando eşliğinde başlayan renkli kortej yürüyüşü Tarihi Uzun Çarşı önünde Afyon Lokumu yapımının yapıldığı tarihi sokağa kadar sürdü.

GastroAfyon Festivali'nde Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin de hazır bulunduğu Tarihi Uzun Çarşı'da şehrin lokum ustaları tarafından Afyon'un meşhur lokumu özenle hazırlanarak Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel tam 114 metre 70 santim yapılarak Guinness Rekorlar'ına girmeye hak kazandı.

Turizm açısından önemli olan Afyon Lokumu rekor girişiminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş da bu tarihi ana birlikte şahit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Afyonkarahisar Valisi ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Guinness Rekoru'na giriş belgesini havaya kaldırarak anlamlı coşkuyu birlikte yaşadı.

GASTROAFYON'DA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANDI

Festival alanında Afyonkarahisar'ın mutfağından birbirinden iddialı yemekler sergilendi.. Bir yandan davul zurnalar çalındı bir yandan halaylar çekildi. Yemek ikramlarına fuarı takip eden katılımcılar kayıtsız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturdu. Afyon sucuğu dönerlere takılırken meşhur Afyon patatesleri de fırınlara atıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyonel aşçılar ise bölgelerindeki yemekleri sergileme fırsatı buldu. Festival süresince Motor Sporları'ndaki GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde gurmeler tarafından tadımlar yapılırken fuara katılan ziyaretçilere ücretsiz olarak ikram edilecek.

Etkinliğe katılan lokum ustaları, muhteşem lezzeti hazırlamak için büyük bir özen gösterdi. Gerek hemşehrilerimiz, gerekse yerli ve yabancı konuklar lokumun hazırlanışına tanıklık ederek bu heyecan verici sürecin bir parçası oldu. Rekorumuz, Afyonkarahisar'ın gastronomi kimliğini güçlendirdi ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladı. Cumhuriyetin 101'inci Yılı anısına hazırlanan 114 metre 70 santim uzunluğundaki lokum, şehrin mutfak mirasının bir parçası olarak kayıtlara geçti.

'AFYONKARAHİSAR ŞEHRİMİZ ARTIK BİR DÜNYA MARKASI'

Aile ve Sosyal İşler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "114 metre 70 santim boyunda devasa bir lokum icra ettiler. Rekor bir zamanda, Afyonkarahisar şehrimiz artık bir dünya markası. Lokumu ile tescilli bir şehirdi. Afyonkarahisar bunu bir kez daha dünyaya ispatlamış oldu. Lokum ustalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaş ise "Türkiye'deki üç gastronomi şehrinden biriyiz. Bu bizim için gurur verici bir özellik. Yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtmak için bir fırsat. Bugün Guinness Rekorlar Kitabı'na girme denememiz oldu. 114 metre 70 santim Afyon Lokumu yaparak rekor kırıldı. Bu şekilde şehrimiz dünyaya sesini duyurdu. Kültürümüzü, lezzetlerimizi, tarihimizi ve doğamızın herkesin tanımasını öğrenmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz tüm kurumlarımız ile birlikte" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "GastroAfyon festivalinde dünyanın en uzun Türk Lokumu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardık. Afyonkarahisar için tarihi bir gün, tarih yazıldı. Afyonkarahisar'ın adı artık Guinness Rekorlar Kitabı'nda en uzun lokumunun üretimi ile geçmiş oldu. Üç gün boyunca festivalimiz devam edecek. Yarışmalarla, Workshoplarla, panellerle, tanıtımlarla ve konserler ile devam edecek Lezzet Festivalimize herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Afyon Profesyonel Aşçılar Dernek Başkanı Hamza Kalkan da "GastroAfyon Lezzet Festivali'nde 40 ülkeden 50 yabancı şefimiz katıldı. Ülkemizin değerli gurmeleri, yazarları, şefleri ve ınfluencerları ile birlikte dolu dolu katılım gerçekleşti" dedi.

GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 29 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Afyon'da Dev Lokum Rekoru! - Son Dakika

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