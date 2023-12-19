AHBVÜ'de 'Şerife Bacılar' sergisi açıldı

ANKARA - 'Kükremiş Sel Gibi Büyük Zafere Doğru İnebolu'dan Sakarya'ya Şerife Bacılar' sergisi açıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin sergi salonunda 'Şerife Bacılar' sergisi katılımcılara sunuldu. El Sanatları bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kitre bebek çalışmalarını hazırlayarak sergiledi.

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde yapılan sergide Kitre Bebek çalışmalarının yanı sıra 'Hürriyet ve İstiklalin Kadın Şehidi Şerife Bacı' gölge oyunun sunumu yapıldı.

"Şerife bacılar canları ve kanları pahasına cepheye mermi taşıyorlardı"

Tarihi yapmaktan daha önemli olanın tarihi yazmak olduğunu dile getiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Yalnız tarihi sadece tarihçiler, yazılı metinler ve geçmiş belgeler üzerinden yazmazlar. Aslında milletlerin tarihini sanatçılar, sanat eserleriyle yazarlar ve aslen geleceğe kalıcı olan da bu sanat eserleridir. Bugün biz burada Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen hazırlanan bu sergide bir şekilde aslında tarihe tanıklık ederken, yeni bir yüzyılda Türkiye Yüzyılı oluştururken kendimize yeni bir hedef ve ufukta görmüş oluyoruz. Tarihten aldığımız dersleri ve tarihten aldığımız ilhamı şimdi bugün hep beraber geleceğe taşıyacağız. Dün Şerife bacılar canları ve kanları pahasına cepheye mermi taşıyorlardı. Bugün bu sergide emeği geçen kızlarımızı görünce bu taşımanın bu emeğin, bu can ve kan vermenin hala devam ettiğini görüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler sergiyi gezdi.