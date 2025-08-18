Aile Yılı Edebiyat Kampı Kocaeli\'de Başladı

Anadolu Mektebi tarafından bu yıl "Aile Yılı" temasıyla düzenlenen Aile ve Kültür - Edebiyat Kampı, Kocaeli'de başladı.

Cumhurbaşkanlığınca bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla genişletilmiş içerikle gerçekleştirilen kamp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Başiskele ilçesindeki Aytepe Diriliş Gençlik Kamp alanında organize edildi.

Kampa 38 ilden 290 öğretmen, veli, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 66 öğrenci katıldı.

Kampın ilk gününde, Psikiyatrist-yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Son Sığınak: Aile" başlıklı söyleşisinde, aile kurumunun son dönemdeki önemini bilimsel ve insani boyutlarıyla değerlendirdi.

Hollywood ve dijital platformlar aracılığıyla yayılan haz temelli yaşam felsefesinin, gençlerin kutsallarını ve değer yargılarını dönüştürdüğünü belirten Tarhan, kapitalist sistemin tüketim odaklı yapısının, psikolojik ve sosyal refahı gerilettiğini, artan maddi refaha rağmen insanların mutluluk düzeylerinin düştüğünü vurguladı.

Aileyi, "Toplumun hücresi, son kale ve güvenli alan" olarak tanımlayan Tarhan, bu yapının zayıflamasıyla toplumun da çözülmeye başladığını aktardı.

Güçlü bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini, ailenin çocuk için ilk öğrenme ve güven alanı olduğunu vurgulayan Tarhan, parçalanmış aile oranlarının arttığını ve bunun çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler doğurduğunu söyledi.

Samimiyet, sadakat, sabır, saygı, sevgi ve sorumluluk kavramlarının güçlü bir aile yapısının temelini oluşturduğunu, ailede bu değerlerin yaşatılmasının hem bireysel mutluluğun hem de toplumsal huzurun anahtarı olduğunu kaydeden Tarhan, ailenin korunması için her bireyin "bir kaleyi savunur gibi" sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, manevi değerlerin zayıflamasının sosyal çürümeyi hızlandırdığına dikkati çekti.

21 Ağustos'a kadar devam edecek kampta, akademisyen ve yazarlar seminerler verecek, katılımcıların kültürel ve entelektüel gelişimlerini destekleyecek çeşitli oturumlar düzenlenecek. Programın özel oturumunda ise "Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu'yu Anmak – Anlamak" başlıklı panelle fikir adamının düşünce dünyası ele alınacak.