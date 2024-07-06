Almanya'da yaşayan üniversite öğrencisi Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini gerçekleştirdi

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Almanya'da yaşayan üniversite öğrencisi Rojan Paul Gergerli baba ocağı Adıyaman'a bisikletle yolculuk hayalini, sağlık sorunları nedeniyle verdiği aranın ardından kaldığı yerden tamamladı.

Annesi Alman, babası Türk olan Gergerli (21), küçük yaşlardan itibaren ailesiyle tatil dönemlerinde gittiği Adıyaman'ın Kahta ilçesine, çocukluğundan itibaren bisikletle gitme hayali kurdu. Bu hayalini gerçekleştirmek için 2 yıl önce Almanya'nın Landshut şehrinden bisikletle yola çıkan Gergerli, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı kapsayan 26 günlük bisikletle yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaştı.

Gergerli, sağlık sorunları ve hava koşullarından dolayı yolcuğuna ara vermek zorunda kaldı. Hayalini gerçekleştirmek için bu yıl yeniden pedal çevirmeye başlayan Gergerli, 24 gün süren yolculuğunun ardında baba ocağı Kahta'ya ulaştı. Gergerli, burada ailesi ve akrabaları tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

Rojan Paul Gergerli, hayalini gerçekleştirmiş olmanın kendisine vermiş olduğu mutluluğu tarif etmenin çok zor olduğunu belirtti.

Bisiklet kullanmanın kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Gergerli, "Annem Alman, babam Türkiye'nin Adıyaman ili doğumlu. Küçük yaşta araba ile gelirken sürekli bu yolculuğu bisiklet ile yapma arzusu içinde idim. Şimdi yaklaşık 5 bin kilometrelik yolu bisiklet ile yolculuk yaparak tamamladım. Yollar ve karşılaştığım insanlar çok güzel idi. Beni misafir ettiler, yemek ikram ettiler. Beni evlerine çağırdılar fakat ben çadırda kalmak isterdiğimi belirerek davetlerini nazikçe geri çevirdim." dedi.