Altın Koza'da 11 Film İlk Kez Gösterilecek

Kültür Sanat

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde gösterilecek 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, dünya sineması bölümünde gösterilecek filmler açıklandı.

Bu kapsamda, "Megalopolis", "Kutsal İncirin Tohumu", "Bir Salyangozun Anıları", "Süleyman'ın Hikayesi", "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre", "Aydınlık Hayallerimiz", "Kutsal Enerji", "Cennetin Kıyısındaki Köy", "Vahşi Elmas", "Gidecek Yer Yok" ve "Çalınan Gezegenim" isimli filmler Adana'da ilk kez gösterilecek.