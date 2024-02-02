Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Ballı Baba Camisi 9 Asırdır İbadete Açık

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Anadolu Selçuklu döneminde yapıldı, kapıları 9 asırdır ibadete açık

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Ballı Baba Camisi'nin kapıları 9 asırdır ibadet sürüyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1121 yılında yapıldığı tahmin edilen Ballı Baba Camisi'nde 9 asırdır ibadet sürüyor. Duvarları taştan, tavan örtüsü ise ahşaptan yapılan cami yüzyıllardır ayakta duruyor. Selçuklu mimarisiyle yapılan cami, aradan geçen yaklaşık 900 yıla rağmen bütün ihtişamını kuruyor.

Balışeyh İlçe Müftüsü Adem Oyan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, camilere ve milli değerlere sahip çıkıldığı gibi dini değerlere de sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

"Dini değerlerimize de sahip çıkmamız son derece önemlidir"

Oyan, "Selçuklu mimarisine göre yapılan bir camii. Camileri yaptırmak, yaşatmak, camilerde ibadet etmek, camilere imam yetiştirmek, camide cemaat olmak en büyük eserdir. Peygamber efendimiz (s.a.v.), "Kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah da onun için cennette bir köşk yaptırır" buyurmuş. Camilere ve milli değerlerimize sahip çıktığımız gibi, dini değerlerimize de sahip çıkmamız son derece önemlidir" dedi.

"Anadolu Selçuklu mimarisine benziyor"

Anadolu Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıdığını anlatan Ballı Baba Cami İmamı Bekir Uslu, "Anadolu Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. 1121 yılında yapıldığı tahmin edilmekte. O zamandan bu zamana kadar gelebilen camimizin ne kadar iyi yapıldığı restorasyonun da ne kadar iyi yapıldığını gösteriyor. Mimarisi, Anadolu Selçuklu mimarisine benziyor. Çünkü, Anadolu Selçuklu mimarisinde minareler kısa ve geniş yapılı bir sahipmiş. Camimizin de mimarisi kısa ve geniş yapıya sahip. Bu özelliği de Anadolu Selçuklu mimarisini yansıtmaktadır" diye konuştu.

"Restore edilirken de o yapı bozulmamıştır"

1991 yılında caminin restore edildiğini belirten Uslu, "Camimizin içine baktığımızda yine duvarları da Anadolu Selçuklu mimarisini göstermekte. O zamanlarda duvarlar daha kalın yapılırmış. Görüldüğü gibi camimizin duvarları kalın yapıya sahip. 1991 yılında camimiz restore edilmiştir. Restore edilirken de o yapı bozulmamıştır. Orijinale yakın bir şekilde restore edilmiştir" şeklinde konuştu.