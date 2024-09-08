Andriake'de Özel Cam Kaplamalar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Andriake'de Özel Cam Kaplamalar Bulundu

Geniş Video İzle

Antalya'nın Demre ilçesinde sürdürülen Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaşıldı. Kazılarda Millefiori tekniğiyle üretilmiş cam kaplama levhalar ve dekorasyon malzemeleri bulundu.

08.09.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andriake'de çok özel bulgulara ulaşıldı

ANKARA - Antalya'nın Demre ilçesinde sürdürülen Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle sürdürdüğü kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikle üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesinin Andriake'de çok çeşitli miktarda bulunmuş olması uzmanlar tarafından önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de bu boyutuyla ilk kez rastlanılan buluntular zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkat çekiyor.

Keşif yılın bulguları arasında

Andriake'de gün ışığına kavuşan düz plaka formundaki millefiori kaplamalar Türkiye için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Döneminin lüks dekorasyon malzemeleri olan kaplamalar çeşitli renklerde çiçekler ve geometrik formlarıyla çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Andriake Agorası'nın liman tarafındaki Gümrük Bölgesi'nde bulunan 42 numaralı mekanda ortaya çıkan yüzlerce parça üzerinde çalışmalar sürüyor. Andriake liman yerleşimindeki bu buluntuların milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Özel ve zengin bir duvar dekorasyonu

Andriake'de gün ışığına kavuşturulan cam levhalarla birlikte aynı dekorasyon düzenlemesinde kullanılmış olan küçük kare ve yuvarlak cam rozetlerden ve bu levhaların yine camdan yapılmış çerçevelerinden de çok sayıda buluntu yer alıyor. Myra Antik Kenti'nin liman yerleşimi olan Andriake'deki keşifte bu kaplamalarla birlikte duvar dekorasyonunda kullanılmış olduğu anlaşılan benzer büyüklükteki levhalar arasında kakma tekniğinde kuş figürleri taşıyan örnekler ve yine Türkiye için ünik bir keşif niteliğinde olan opus sectile tekniğindeki aziz figürleri ile kuş ve deve figürleri de Andriake'de çok özel ve zengin bir iç mekan dekorasyonunun varlığını gösteriyor. Andriake'deki Granarium ve Agora kavşağında, batı Agora Sokağı'nın baş köşesinde, limanın en önemli yerinde konumlanan yapıda bulunan kıymetli dekorasyonları ve plan özellikleriyle yapının bir yönetim binası olduğu düşünülüyor.

Bakan Ersoy bulguların önemine dikkati çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da yapılan kazılar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy bulguların önemini belirttiği paylaşımda, "Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Andriake\'de Özel Cam Kaplamalar Bulundu
Kaynak: İHA

Myra Antik Kenti, Kültür Sanat, Dekorasyon, Antalya, Güncel, Demre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Andriake'de Özel Cam Kaplamalar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Andriake'de Özel Cam Kaplamalar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement