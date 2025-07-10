Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmesine ilişkin, "Bu unvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı kapsamında gün boyunca süren etkinlikler, Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen resepsiyonla noktaladı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, milletvekilleri, Türk Devletleri Teşkilatı heyeti ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy ile birlikte Resim Heykel ve Etnografya Müzesi bahçesine kurulan Ankara Sokağı'nı gezen heyet Etnografya Müzesi'ndeki sergileri de ziyaret etti.

'EŞSİZ MEKANLAR, SANAT İLE ESTETİĞİN BULUŞMA NOKTASIDIR'

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nın, Türk dünyası arasındaki turizm iş birliğini daha da güçlendirdiğine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, " Türkiye'nin kalbi, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişiyle kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde, '2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmiştir. Bu unvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Resim ve Heykel Müzesi ile Etnografya Müzesi'nin simgesel mekanlar olduğunu da dile getiren Bakan Ersoy, "Bu özel akşamda sizleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesi'nin zarif bahçesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet döneminin ilk sanat müzelerinden olan bu eşsiz mekanlar, geçmiş ile geleceğin, sanat ile estetiğin buluşma noktasıdır" diye konuştu.

ZORLU: GÜCÜNÜ TARİHİNDEN ALAN BİR MEDENİYETİN MİRASÇILARIYIZ

Resepsiyonda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ankara'nın 2026 yılı turizm başkenti seçilmesinin herkes için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "23 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AK Partimiz bünyesinde Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığı tesis edildi. Bu karar ve adım sadece partimiz açısından değil Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hükümetimizin Türk dünyasına olan yaklaşımını verdiği önemi ve bilhassa Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına olan yoğun desteğimizin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Çünkü biz kökünü gücünü tarihinden alan geleceğe bu aşk ve heyecanla ilerleyen bir medeniyetin mirasçılarıyız" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN: ANKARA KADİM BİR GEÇMİŞE SAHİPTİR

Ankara Valisi Şahin ise Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece başkenti olmadığını vurgulayarak, "Ankara kadim bir geçmişe derin bir medeniyet birikimine sahiptir. Çağlar boyunca birçok kültür ve topluma ev sahipliği yapmış özel bir şehirdir Ankara. Orta Asya'dan Anadolu'ya Altaylar'dan Tuna'ya uzanan büyük Türk coğrafyasının kültürel birikimi ortak geçmişi ve kardeşliği burada hayat buluyor. Binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle Ankara Frikler'den Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan zamana meydan okuyan bir şehirdir. Ankara'yı diğer başkentlerden ayıran en önemli özellik taşıdığı Türk kimliğini İslami değerlerle harmanlayarak bugüne ulaştırmış olmasıdır. Anadolu'nun tam ortasında milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü merkezlerinden biri olarak yükselmiş ve yükselmiş Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir olmuştur. Ankara'nın mimari dokusu da geçmişin canlı birer tanığıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyetler, Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun repertuvarı eşliğinde müze bahçesinde düzenlenen akşam yemeğine geçti.