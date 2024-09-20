Ankara'da '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması' Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması' Düzenlendi

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Türk Dünyası Yazarlar Birliği Derneği tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması'na yazarlar, belediye başkanı ve milletvekilleri katıldı. Etkinlikte yazarlar kitaplarını imzalayarak okuyucularına dağıttı.

20.09.2024 19:05  Güncelleme: 19:11
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Ankara'da '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması' düzenlendi

ANKARA - Türk Dünyası Yazarlar Birliği Derneği, Ankara'da '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması'nı düzenledi.

Türk Dünyası Yazarlar Birliği Derneği tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü semtinde '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması'nı düzenlendi. Yazarlar buluşmasına katılan yazarlar, burada kitaplarını imzalayarak okuyucularına dağıttı. Etkinliğe yazarlar dışında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Ankara milletvekilleri ve başkentliler katıldı.

"Amacımız Türk ve Türk Dünyasına hizmet etmek"

Etkinlik açılışında konuşma yapan Türk Dünyası Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Yasemin Meydan, "Kızılelma Derneği olarak yola çıktık, daha sonra Türk Dünyası Derneği olarak devam ettik, ardından da Turan Türk Birliği Derneği olarak yolumuzu tamamladık. Kurduğumuz 3 dernekte de amacımız Türk ve Türk Dünyasına hizmet etmek ve Türk kelimesinin var olduğu her yere adım adım gidebilmekti" diye konuştu.

"Bütün yapılan işler unutulur gider yazarlık kalır"

Yapılan her işin unutulup gideceğini ancak yazarlığın her zaman kalacağını hatırlatan eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ise, "Televizyonlara katıldığım zaman ne yazalım altına diye sorduklarında yazar yazın diyorum çünkü bütün yapılan işler unutulur gider yazarlık kalır. Bunun şöyle ilginç bir örneğini yaşadım. 21 yaşında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Gençlik Partisi Gençlik kolları genel başkanı olarak Alparslan Türkeş ile başladım. 10 yıl kaymakam olarak MHP'ye hizmet ettim. 33 ay hapishanede yattım. Sonra bir gün bir gençle karşılaştım 'ağabey biz sizi tanıyoruz' dedi. Benim tüm yaptıklarımı biliyor diye düşündüm. Nereden tanıyorsun beni dedim. 'Ülkü Yolu' adlı kitabın yazarısınız siz dedi. Başka diye sordum, başka bir şey bilmediğini söyledi. Bu örneği verişim yazarlığın önemindendir" açıklamasında bulundu.

Ankara\'da \'1\'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması\' Düzenlendi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da '1'inci Türk Dünyası Yazarlar Buluşması' Düzenlendi - Son Dakika
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