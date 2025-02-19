Ankara'da 100+2 Müze Sergileri Projesi Lansmanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da 100+2 Müze Sergileri Projesi Lansmanı

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Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılına özel müze sergileri projesinin lansmanı yapıldı.

19.02.2025 14:35
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Ankara'da '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin lansman töreni düzenlendi

ANKARA - Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılına özel, '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin lansman töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılına ithafen '102+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin lansman töreni, Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törende 16'ncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıl sonlarına kadar geniş bir zaman diliminde kullanılan ve yüksek sanat değeri taşıyan 102 eser sergilendi.

"102 farklı sergi ve temayla tarihimizin saklı hikayelerini anlatacağız"

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında, 16'ncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıl sonlarına kadar geniş bir zaman diliminde kullanılan ve yüksek sanat değeri taşıyan 102 eserin ilk kez sergileneceğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 102'inci yılında bu kıymetli proje kapsamında, geleneksel değerlerimizi çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. 102 farklı sergi ve temayla, ayrıca ilk kez gün yüzüne çıkarılarak eşlere konulan eserler üzerinden özel bir deneyim sunacak. Tarihimizin saklı hikayelerini anlatacağız. Kültürel mirasımızı dünden bugüne taşıyacak, yarınlara ulaşması adına yeni bir yol açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"181 seçkin eseri bir araya getirdik"

Bakan Ersoy, "Müzemizin kendi koleksiyonundan bulunan eserlerin yanı sıra, Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış şehirlerdeki İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi, Bursa Türk, İslam Eserleri Müzesi ve Edirne Müzesi koleksiyonlarından da seçilen parçalarla birlikte 181 seçkin eseri bu sergide bir araya getirdik" diye konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından sergideki eserleri inceledi.

Ankara\'da 100+2 Müze Sergileri Projesi Lansmanı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da 100+2 Müze Sergileri Projesi Lansmanı - Son Dakika

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