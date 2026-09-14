"Ankara’da deniz mi vardı?" sözü gerçek oldu: 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca’daki Külhöyük kazılarında, bölgenin yalnızca arkeolojik değil milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine de ışık tutan dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Kazı alanında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda sınıfına ait bir fosil bulundu. Fosilin, yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu’yu da kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerinden kaldığı değerlendiriliyor.

66 MİLYON YILLIK SALYANGOZ FOSİLİ

Külhöyük’te ortaya çıkarılan fosilin, karından ayaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Bulgu, bugün denizden uzak olan Orta Anadolu’nun milyonlarca yıl önceki jeolojik ve doğal yaşamına ilişkin yeni bir iz sunuyor.

ERSOY: KEŞFİ DAHA DA DİKKAT ÇEKİCİ KILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy, Külhöyük’te kısa süre önce 4 bin yıllık bir Hitit kabında Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlatarak, yeni bulgunun bu kez Ankara’nın çok daha eski doğal tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Gölbaşı Oyaca’daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu’yu kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.”

Bakan Ersoy, fosilin bulunduğu noktanın da araştırmacılar açısından ayrı önem taşıdığına dikkat çekti.

FOSİLİ KÜLHÖYÜK SAKİNLERİ TAŞIMIŞ OLABİLİR

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri, 66 milyon yıllık fosilin 5 bin yıllık Hatti ve Hitit yerleşimi Külhöyük’te bulunması oldu.

Araştırmacılar, fosilin doğal olarak bulunduğu yerde olmayabileceğini, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceğini değerlendiriyor.