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Kültür Sanat

Ankara Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Ankara Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Ankara Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül'de konser ve sergilerle sanatseverlere kapı açacak.

20.09.2024 15:48
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Ankara Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül'de ziyaretçilere kapılarını açacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı, tarihten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan, başkent Ankara olacak. 3'üncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Ankara'da festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali, yerli ve yabancı sanatçıların sergi, konser ve temsillerine ev sahipliği yapacak. Festival, yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleşecek CSO konseri ile başlayacak. 240 yıllık tarihe sahip Mariinsky Orkestrası ve İranlı solist ve bestekar Alireza Ghorbani, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

100'DEN FAZLA NOKTADA DEVAM EDECEK

Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un 'Warhol'un Dünyası–Pop Art'ın İkonu' sergisi CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Pablo Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı 'Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso' sergisi' de Festival kapsamında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Yapay zekayı görsel şölene dönüştüren dijital sanatçı Refik Anadol'un 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' eseri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde olacak. Konser, opera, bale, tiyatro, sergi, söyleşi, konferans, çalıştay ve çocuk etkinlikleriyle Ankara Kültür Yolu Festivali, kentin 100'den fazla noktasındaki etkinlikleriyle 9 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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