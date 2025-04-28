Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi\'ne kaydedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 'Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' dosyasıyla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi.

28.04.2025 13:49  Güncelleme: 14:37
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisiyle Ankara'nın 'UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın modern mirası artık UNESCO'da. Planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisiyle Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, 'Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosyayla UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi. TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor. UNESCO yolculuğunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek" ifadelerini kullandı.

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi

TÜRKİYE'NİN LİSTEDE VARLIK SAYISI 80'E YÜKSELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hazırlanarak listeye alındı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi. Başvuru dosyası, 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlandı. Sürecin koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülürken alanın adaylık sürecine Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü katkı sundu.

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi

'Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlıklı dosya, 1920-1970 yılları arasında planlanıp şekillenen başkentin; yeni kurulan bir ulus-devletin simgesi olarak inşa edilen kamu yapıları, kültürel alanlar ve açık kamusal mekanlarıyla, 20'nci yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO'nun ii, iv ve vi numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dahil edildi. Dosyada, Atatürk Bulvarı'nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgeleri ana bileşenler olarak yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1'inci, 2'nci 3'üncü binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapılar; Ankara'nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildi.

Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne kaydedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    yakında akp onuda satar,satılık..... 0 0 Yanıtla
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