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Antakya Medeniyetler Korosu Trabzon'da Konser Verdi - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu Trabzon'da Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Trabzon'da düzenlenen konserde sahne aldı. Şef Yılmaz Özfırat, deprem gerçeğini hatırlatmak ve depremzedelerin sesi olmak amacıyla konserlere devam ettiklerini belirtti.

Antakya Medeniyetler Korosu Trabzon\'da Konser Verdi
13.01.2024 - 00:52,  Güncelleme: 01:00
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Antakya Medeniyetler Korosu, Trabzon'da konser verdi.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Trabzon İnşaat Mühendisleri Odasınca organize edilen konserde sahne aldı.

Özfırat, depremden önce herkes gibi bir yaşantıları olduğunu belirterek, "Bizim de her şeyimiz vardı. Evimiz, eşyalarımız, ailelerimiz, arkadaşlarımız vardı. İki dakikada her şey gitti. Biz hiçbir zaman böyle bir yaşantıyı beklemiyorduk. Bir kahvenin ne kadar lüks olduğunu 21 gün sonra öğrendik. O yüzdendir ki bugün bize yarın size, sakın ola ki deprem gerçeğini unutmayın. Bizleri unutmayın." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde koro üyelerinden 7'sini de kaybettiklerini anımsatan Özfırat, deprem gerçeğini insanlara hatırlatmak için konserlere devam ettiklerini söyledi.

Depremzedelerin sesi olmaya çalıştıklarını vurgulayan Özfırat, "İnsanlara bu gerçeği göstermeye çalışıyoruz. Rabbim düşmanımın başına vermesin. İnşallah böyle bir şey yaşamazsınız, lütfen tedbirli olun." ifadesini kullandı.

Özfırat, Antakya Medeniyetler Korosu olarak birlikte yaşama kültürü dünyaya göstermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Depremin meydana geldiği saat ile Adıyaman'da otel enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcu, öğretmen ve velilerin fotoğraflarının ekrana yansıtıldığı konserde, "İnsan İnsan" ve " Maraş'tan Bir Haber Geldi" adlı şarkıların yanı sıra çeşitli yörelere ait türküler seslendirildi.

"Evrensel bir dil olan müzikle medeniyetler arasında köprü kurmaya çalışıyorlar"

Eski bakanlardan Faruk Nafız Özak, konser sonrası Özfırat ve koroyu tebrik ederek, "Çok büyük bir felaket yaşamış, maddi ve manevi büyük değerlerini, canlarını kaybetmiş bu güçlü insanlar ayağa kalkmışlar, sabırla ve şükürle mücadeleye devam ediyorlar. Evrensel bir dil olan müzikle medeniyetler arasında köprü kurmaya çalışıyorlar. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da 6 Şubat depreminden bir hafta önce maç için Hatay'da bulunduklarını anlatarak, "Hatay'ın eskiye dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Medeniyetlerin birleştirici gücü var. Ben sadece şunu söylüyorum, bu işin dini, dili, rengi yoktur. Benim için insan önemli." ifadesini kullandı.

Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Tiryaki ise Hatayspor-Trabzonspor maçını izlemek için gittiği kentte Antakya Medeniyetler Korosu'ndan çok etkilendiğini dile getirerek, "Mutlaka Trabzon'da konser vermeleri gerektiğini düşündük. Bize nasip oldu çok şükür. Geldiniz, ayağınıza sağlık." diye konuştu.

Davetlilerin uzun süre ayakta alkışladığı koronun konserini, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda üyeleri izledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Antakya Medeniyetler Korosu Trabzon'da Konser Verdi - Son Dakika


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